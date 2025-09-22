УКР
Знищено величезні запаси БпЛА та боєпарипасів рашистів на окупованій Луганщині, - Генштаб ЗСУ

Знищення складів БпЛА та боєприпасів окупантів. Що відомо?

Сили оборони України завдали удару по складах БпЛА та боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.

Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії", - зазначили там.

В другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 28-ї ОМБр знищили російську піхоту на Донеччині: окупанти ховалися під "плащами-невидимками". ВIДЕО

Ураження складів

29 серпня воїни ОСУВ "Дніпро" завдали удару по логістичному пункту розподілу дронів, внаслідок чого було знищено величезні запаси ударних БпЛА військ РФ.

18 вересня підрозділи ЗСУ та СБУ вдарили по полковому складу БК російських окупаційних сил на Луганщині.

"На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога", - додали у Генштабі.

Читайте: На фронті за добу 156 боєзіткнень. Найбільше атак відбито на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб. КАРТИ

безпілотник (4910) боєприпаси (2356) Генштаб ЗС (7288) знищення (8279)
Оце супер новина!
22.09.2025 10:03 Відповісти
22.09.2025 10:03 Відповісти
Хана кідарам, ні води ані зброї не залишилося взагалі.
22.09.2025 10:05 Відповісти
22.09.2025 10:05 Відповісти
Один постріл снарядом ЗУБК-14 може коштувати від 30 до 40 тисяч доларів.
22.09.2025 10:08 Відповісти
22.09.2025 10:08 Відповісти
Нашим Воіним щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
22.09.2025 10:12 Відповісти
22.09.2025 10:12 Відповісти
22.09.2025 10:16 Відповісти
22.09.2025 10:16 Відповісти
В цього гоблина з арифметикою погано - всього було 6 дронів,які уразили 7 цілей.
22.09.2025 11:14 Відповісти
22.09.2025 11:14 Відповісти
Там мабуть ще і десяток збили
22.09.2025 11:22 Відповісти
22.09.2025 11:22 Відповісти
 
 