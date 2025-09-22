Знищено величезні запаси БпЛА та боєпарипасів рашистів на окупованій Луганщині, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали удару по складах БпЛА та боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.



Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії", - зазначили там.

В другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

Ураження складів

29 серпня воїни ОСУВ "Дніпро" завдали удару по логістичному пункту розподілу дронів, внаслідок чого було знищено величезні запаси ударних БпЛА військ РФ.

18 вересня підрозділи ЗСУ та СБУ вдарили по полковому складу БК російських окупаційних сил на Луганщині.

"На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога", - додали у Генштабі.

