На фронті за добу 156 боєзіткнень. Найбільше атак відбито на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 21 вересня 2025 року, на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційні удари, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропілля, Дружківка, Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Оріхів Запорізької області; Інгулець, Одрадокам’янка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, підрозділ артилерії на позиції та два склади військового майна противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 960 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, три вертольоти, 403 безпілотних літальних апарати та 118 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупант тричі атакував у бік Ступочок та Новомаркового.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.