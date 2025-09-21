Війська РФ пішли у штурм на Лиманському напрямку, Сили оборони утримують позиції, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у районі Вовчанська та Бочкового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку російська армія провела наступальні дії в районі Петро-Іванівки, Тищенівки та Кіндрашівки. Без успіху для противника.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку противник намагався здійснити штурмові дії задля виконная завдання з виходу на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей. Українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Новомихайлівки, Греківки, Нового Миру, Шандриголового, Ставків, Дробишевого, Дерилового та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Краматорському напрямку агресор поновив штурмові дії у Часовому Яру, а на Торецькому - російські загарбники атакували в районі Плещіївки, Яблунівки та Щербинівки. Втрат позицій не допущено.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Полтавка, Софіївка, Шахове, Володимирівка, Русин Яр, Федорівка та Заповідне. Без просування для окупаційних військ.

"На Покровському напрямку росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Сухецьке, Родинське, Козацьке, Покровськ, Лисівка, Леонтовичі, Новоекономічне, Красний Лиман, Сергіївка, Котлине та Новопавлівка. З метою виходу на адміністративний кордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку окупанти протягом минулої доби зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Філії, Новоіванівки, Новомиколаївки, Полтавки, Комишувахи, Тернового та Січневого. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.