Войска РФ пошли в штурм на Лиманском направлении, Силы обороны удерживают позиции, - ОСГВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в районе Волчанска и Бочкового.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Днепр".

Как отмечается, на Купянском направлении российская армия провела наступательные действия в районе Петро-Ивановки, Тищеновки и Кондрашовки. Без успеха для противника.

По данным ОСГВ "Днепр", на Лиманском направлении противник пытался осуществить штурмовые действия для выполнения задачи по выходу на административную границу Луганской и Донецкой областей. Украинские воины отбили все атаки захватчиков у Новомихайловки, Грековки, Нового Мира, Шандриголово, Ставков, Дробышево, Дерилово и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Краматорском направлении агрессор возобновил штурмовые действия в Часовом Яре, а на Торецком - российские захватчики атаковали в районе Плещиевки, Яблоновки и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Софиевка, Шахово, Владимировка, Русин Яр, Федоровка и Заповедное. Без продвижения для оккупационных войск.

Также читайте: Десантно-штурмовые войска предупредили о появлении публичных выступлений лиц, которые не являются представителями ДШВ: это может ввести в заблуждение

"На Покровском направлении россияне вели наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Родинское, Казацкое, Покровск, Лисовка, Леонтовичи, Новоэкономическое, Красный Лиман, Сергеевка, Котлино и Новопавловка. С целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты за прошедшие сутки сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Филиала, Новоивановки, Новониколаевки, Полтавки, Камышевахи, Тернового и Январского. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.