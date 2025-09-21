Десантно-штурмовые войска предупредили о появлении публичных выступлений лиц, не являющихся представителями ДШВ: это может ввести в заблуждение.

В информационном пространстве появились публичные выступления отдельных лиц, которые не являются уполномоченными представителями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск.

"В связи с появлением в информационном пространстве публичных выступлений отдельных лиц, которые не являются уполномоченными представителями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, сообщаем:

любые заявления, сделанные такими лицами не отражают официальную позицию органа военного управления отдельного рода войск. Распространение подобных комментариев вводит общественность в заблуждение и является недопустимым", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что официальными считаются только сообщения, обнародованные от имени Командования Десантно-штурмовых войск на официальных Интернет-ресурсах.

"Призываем представителей медиа и граждан руководствоваться исключительно проверенной информацией", - добавили в ДШВ.