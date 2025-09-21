РУС
Десантно-штурмовые войска предупредили о появлении публичных выступлений лиц, не являющихся представителями ДШВ: это может ввести в заблуждение.

В информационном пространстве появились публичные выступления отдельных лиц, которые не являются уполномоченными представителями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск.

"В связи с появлением в информационном пространстве публичных выступлений отдельных лиц, которые не являются уполномоченными представителями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, сообщаем:

любые заявления, сделанные такими лицами не отражают официальную позицию органа военного управления отдельного рода войск. Распространение подобных комментариев вводит общественность в заблуждение и является недопустимым", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что официальными считаются только сообщения, обнародованные от имени Командования Десантно-штурмовых войск на официальных Интернет-ресурсах.

"Призываем представителей медиа и граждан руководствоваться исключительно проверенной информацией", - добавили в ДШВ.

Хто косить під ДШВ?
21.09.2025 07:39 Ответить
Продажні гниди яких купують Zелені воші. Призвіща гнид дізнаємось згодом.
21.09.2025 07:47 Ответить
Безугла
21.09.2025 07:53 Ответить
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?comment_id=Y29tbWVudDoxMTk0NTg3OTQ5MzgxODU4XzE1MDE0MzY0NjQzNzU5MDY%3D&__cft__[0]=AZXRPsJtdrk7melUAZvZ_AKgf9AX5c-k9M-0a8HkcnyI9HbdAhuql4Pgm_suFW1o4uEX0vLQ1YM7mtSAkuI7GUJymzDpKiWLaBKKqaiYetSRpbrfopf_ZyJFS06_JiUt1WHmIT5WCNGs0jHXBVl0p5zlftzCj6s3ZjqHi-O41yvT_g&__tn__=R]-R Марьяна Безуглая

Це ви про заяву Президента про створення ще одних штурмових військ?)
21.09.2025 07:42 Ответить
Це напевно сирський з його успішними контрнаступами і ішак з якимись картами
21.09.2025 07:53 Ответить
Десантно-штурмовые, горно-штурмовые, штурмовые бригады сухопутных войск, отдельные штурмовые войска...смотрите не перепутайте кто кого представляет. Не говоря уж о Безуглой.
21.09.2025 07:57 Ответить
Ішак і надалі займається показухою, імітуючи захист країни. Створив додаткову військову командну структуру для своїх підлабузників. Дієву мобілізацію чмо просрало, воювати нема ким, а воно множить бойові одиниці для тилових щурів. Бидло є бидло тупориле. З цим безтолковим мудаком так "воювати" будемо ще не один рік.
21.09.2025 08:13 Ответить
 
 