УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7900 відвідувачів онлайн
Новини Бої на сході України
2 093 7

Десантно-штурмові війська попередили про появу публічних виступів осіб, які не є представниками ДШВ: це може ввести в оману

дшв

В інформаційному просторі з'явилися публічні виступи окремих осіб, які не є уповноваженими представниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Десантно-штурмових військ.

"У зв’язку з появою в інформаційному просторі публічних виступів окремих осіб, які не є уповноваженими представниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, повідомляємо:

будь-які заяви, зроблені такими особами не відображають офіційну позицію органу військового управління окремого роду військ. Поширення подібних коментарів вводить громадськість в оману та є неприпустимим", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що офіційними вважаються лише повідомлення, оприлюднені від імені Командування Десантно-штурмових військ на офіційних Інтернет-ресурсах.

"Закликаємо представників медіа та громадян керуватися виключно перевіреною інформацією", - додали в ДШВ.

Автор: 

бойові дії (4645) Десантно-штурмові війська ДШВ (240) війна в Україні (6247)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто косить під ДШВ?
показати весь коментар
21.09.2025 07:39 Відповісти
Продажні гниди яких купують Zелені воші. Призвіща гнид дізнаємось згодом.
показати весь коментар
21.09.2025 07:47 Відповісти
Безугла
показати весь коментар
21.09.2025 07:53 Відповісти
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?comment_id=Y29tbWVudDoxMTk0NTg3OTQ5MzgxODU4XzE1MDE0MzY0NjQzNzU5MDY%3D&__cft__[0]=AZXRPsJtdrk7melUAZvZ_AKgf9AX5c-k9M-0a8HkcnyI9HbdAhuql4Pgm_suFW1o4uEX0vLQ1YM7mtSAkuI7GUJymzDpKiWLaBKKqaiYetSRpbrfopf_ZyJFS06_JiUt1WHmIT5WCNGs0jHXBVl0p5zlftzCj6s3ZjqHi-O41yvT_g&__tn__=R]-R Марьяна Безуглая

Це ви про заяву Президента про створення ще одних штурмових військ?)
показати весь коментар
21.09.2025 07:42 Відповісти
Це напевно сирський з його успішними контрнаступами і ішак з якимись картами
показати весь коментар
21.09.2025 07:53 Відповісти
Десантно-штурмовые, горно-штурмовые, штурмовые бригады сухопутных войск, отдельные штурмовые войска...смотрите не перепутайте кто кого представляет. Не говоря уж о Безуглой.
показати весь коментар
21.09.2025 07:57 Відповісти
Ішак і надалі займається показухою, імітуючи захист країни. Створив додаткову військову командну структуру для своїх підлабузників. Дієву мобілізацію чмо просрало, воювати нема ким, а воно множить бойові одиниці для тилових щурів. Бидло є бидло тупориле. З цим безтолковим мудаком так "воювати" будемо ще не один рік.
показати весь коментар
21.09.2025 08:13 Відповісти
 
 