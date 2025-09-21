Десантно-штурмові війська попередили про появу публічних виступів осіб, які не є представниками ДШВ: це може ввести в оману

В інформаційному просторі з'явилися публічні виступи окремих осіб, які не є уповноваженими представниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Десантно-штурмових військ.

"У зв’язку з появою в інформаційному просторі публічних виступів окремих осіб, які не є уповноваженими представниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, повідомляємо:

будь-які заяви, зроблені такими особами не відображають офіційну позицію органу військового управління окремого роду військ. Поширення подібних коментарів вводить громадськість в оману та є неприпустимим", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що офіційними вважаються лише повідомлення, оприлюднені від імені Командування Десантно-штурмових військ на офіційних Інтернет-ресурсах.

"Закликаємо представників медіа та громадян керуватися виключно перевіреною інформацією", - додали в ДШВ.