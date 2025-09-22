Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 102 570 осіб (+960 за добу), 11 194 танки, 32 999 артсистем, 23 282 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 102 570 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1102570 (+960) осіб
танків – 11194 (+1) од
бойових броньованих машин – 23282 (+1) од
артилерійських систем – 32999 (+47) од
РСЗВ – 1493 (+1) од
засоби ППО – 1218 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів - 344 (+3)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403)
крилаті ракети – 3747 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118)
спеціальна техніка – 3969 (+0)
БпЛА 62 тисячі і на низькому старті щоб обігнать логістику по втратам
Арті не хватило одного ствола до чергової тисячі
Червень - 4 574 од
Липень - 6 117
Серпень - 6 219
Вересень - 6 725 (на сьогодні)
168! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
3! гелікоптера супер, арта та логістика файно, броня за межами статистичної похибки, по 1.
БПЛА перевалили за 62000!, сукупна арта перебільшиша сукупну броню - 34492 проти 34476, БПЛА наздоганяють логістику. Формат війни остаточно змінений.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 102 000 це більше, ніж все населення міста Омськ.