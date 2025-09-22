Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 102 570 осіб (+960 за добу), 11 194 танки, 32 999 артсистем, 23 282 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 102 570 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1102570 (+960) осіб

танків – 11194 (+1) од

бойових броньованих машин – 23282 (+1) од

артилерійських систем – 32999 (+47) од

РСЗВ – 1493 (+1) од

засоби ППО – 1218 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів - 344 (+3)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118)

спеціальна техніка – 3969 (+0)

