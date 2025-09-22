УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 102 570 осіб (+960 за добу), 11 194 танки, 32 999 артсистем, 23 282 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 102 570 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1102570 (+960) осіб

танків – 11194 (+1) од

бойових броньованих машин – 23282 (+1) од

артилерійських систем – 32999 (+47) од

РСЗВ – 1493 (+1) од

засоби ППО – 1218 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів - 344 (+3)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118)

спеціальна техніка – 3969 (+0)

Втрати росіяни за 21 вересня

22.09.2025 07:35 Відповісти
+8
Минув 4233 день москальсько-української війни.
168! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
3! гелікоптера супер, арта та логістика файно, броня за межами статистичної похибки, по 1.
БПЛА перевалили за 62000!, сукупна арта перебільшиша сукупну броню - 34492 проти 34476, БПЛА наздоганяють логістику. Формат війни остаточно змінений.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 102 000 це більше, ніж все населення міста Омськ.
показати весь коментар
22.09.2025 08:52 Відповісти
Ще трохи статистики по безпілотникам (т.з. літній наступ)
Червень - 4 574 од
Липень - 6 117
Серпень - 6 219
Вересень - 6 725 (на сьогодні)
22.09.2025 07:43 Відповісти
22.09.2025 07:35 Відповісти
Де мурликатам, який вчора накидував на вентилятор, буцімто в ГШ брешуть гелікоптери не показують.
БпЛА 62 тисячі і на низькому старті щоб обігнать логістику по втратам
Арті не хватило одного ствола до чергової тисячі
показати весь коментар
22.09.2025 07:36 Відповісти
22.09.2025 07:43 Відповісти
1 танк і 3 гелікоптери. у сосіян зовсім погано із шелезяками.
22.09.2025 07:57 Відповісти
Зовсім погано з захистом "шелезяк",тому і надалі будуть жукавськіє штурми..
показати весь коментар
22.09.2025 08:05 Відповісти
22.09.2025 08:30 Відповісти
- 3 пепелаца - супер
показати весь коментар
Вперше в історії! «Примари» ГУР спалили два російські літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» у т.о. Криму Вони оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Також уражено ще один гелікоптер Мі-8.
22.09.2025 08:42 Відповісти
22.09.2025 08:52 Відповісти
22.09.2025 08:54 Відповісти
 
 