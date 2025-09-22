Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 102 570 человек (+960 за сутки), 11 194 танка, 32 999 артсистем, 23 282 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 102 570 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 22.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1102570 (+960) человек
танков - 11194 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23282 (+1) ед
артиллерийских систем - 32999 (+47) ед
РСЗО - 1493 (+1) ед
средства ПВО - 1218 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 344 (+3)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 62001 (+403)
крылатые ракеты - 3747 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 62363 (+118)
специальная техника - 3969 (+0)
БпЛА 62 тисячі і на низькому старті щоб обігнать логістику по втратам
Арті не хватило одного ствола до чергової тисячі
Червень - 4 574 од
Липень - 6 117
Серпень - 6 219
Вересень - 6 725 (на сьогодні)
168! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
3! гелікоптера супер, арта та логістика файно, броня за межами статистичної похибки, по 1.
БПЛА перевалили за 62000!, сукупна арта перебільшиша сукупну броню - 34492 проти 34476, БПЛА наздоганяють логістику. Формат війни остаточно змінений.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 102 000 це більше, ніж все населення міста Омськ.