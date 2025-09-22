Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 102 570 человек (+960 за сутки), 11 194 танка, 32 999 артсистем, 23 282 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 102 570 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 22.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1102570 (+960) человек

танков - 11194 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23282 (+1) ед

артиллерийских систем - 32999 (+47) ед

РСЗО - 1493 (+1) ед

средства ПВО - 1218 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 344 (+3)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 62001 (+403)

крылатые ракеты - 3747 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 62363 (+118)

специальная техника - 3969 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте произошло 123 боестолкновения, - Генштаб