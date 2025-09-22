РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9828 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 541 10

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 102 570 человек (+960 за сутки), 11 194 танка, 32 999 артсистем, 23 282 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 102 570 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 22.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1102570 (+960) человек

танков - 11194 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23282 (+1) ед

артиллерийских систем - 32999 (+47) ед

РСЗО - 1493 (+1) ед

средства ПВО - 1218 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 344 (+3)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 62001 (+403)

крылатые ракеты - 3747 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 62363 (+118)

специальная техника - 3969 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте произошло 123 боестолкновения, - Генштаб

Потери россиян за 21 сентября

Автор: 

армия РФ (20620) Генштаб ВС (6982) ликвидация (4067) уничтожение (7961)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
22.09.2025 07:35 Ответить
+8
Минув 4233 день москальсько-української війни.
168! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
3! гелікоптера супер, арта та логістика файно, броня за межами статистичної похибки, по 1.
БПЛА перевалили за 62000!, сукупна арта перебільшиша сукупну броню - 34492 проти 34476, БПЛА наздоганяють логістику. Формат війни остаточно змінений.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 102 000 це більше, ніж все населення міста Омськ.
показать весь комментарий
22.09.2025 08:52 Ответить
+5
Ще трохи статистики по безпілотникам (т.з. літній наступ)
Червень - 4 574 од
Липень - 6 117
Серпень - 6 219
Вересень - 6 725 (на сьогодні)
показать весь комментарий
22.09.2025 07:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.09.2025 07:35 Ответить
Де мурликатам, який вчора накидував на вентилятор, буцімто в ГШ брешуть гелікоптери не показують.
БпЛА 62 тисячі і на низькому старті щоб обігнать логістику по втратам
Арті не хватило одного ствола до чергової тисячі
показать весь комментарий
22.09.2025 07:36 Ответить
Ще трохи статистики по безпілотникам (т.з. літній наступ)
Червень - 4 574 од
Липень - 6 117
Серпень - 6 219
Вересень - 6 725 (на сьогодні)
показать весь комментарий
22.09.2025 07:43 Ответить
1 танк і 3 гелікоптери. у сосіян зовсім погано із шелезяками.
показать весь комментарий
22.09.2025 07:57 Ответить
Зовсім погано з захистом "шелезяк",тому і надалі будуть жукавськіє штурми..
показать весь комментарий
22.09.2025 08:05 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 08:30 Ответить
- 3 пепелаца - супер
показать весь комментарий
22.09.2025 08:41 Ответить
Вперше в історії! «Примари» ГУР спалили два російські літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» у т.о. Криму Вони оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Також уражено ще один гелікоптер Мі-8.
показать весь комментарий
22.09.2025 08:42 Ответить
Минув 4233 день москальсько-української війни.
168! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
3! гелікоптера супер, арта та логістика файно, броня за межами статистичної похибки, по 1.
БПЛА перевалили за 62000!, сукупна арта перебільшиша сукупну броню - 34492 проти 34476, БПЛА наздоганяють логістику. Формат війни остаточно змінений.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 102 000 це більше, ніж все населення міста Омськ.
показать весь комментарий
22.09.2025 08:52 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 08:54 Ответить
 
 