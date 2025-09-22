Вперше в історії: уражено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" та гелікоптер Мі-8 в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, це перше ураження Бе-12 в історії.

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.

"Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8", - додали в ГУР.

Напередодні повідомлялося, що було уражено три ворожі гелікоптери Мі-8 та РЛС 55Ж6У "нєбо-У" в окупованому Криму.