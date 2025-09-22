УКР
Вперше в історії: уражено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" та гелікоптер Мі-8 в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, це перше ураження Бе-12 в історії.

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.

"Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8", - додали в ГУР.

Напередодні повідомлялося, що було уражено три ворожі гелікоптери Мі-8 та РЛС 55Ж6У "нєбо-У" в окупованому Криму.

Крим (14241) літак (3021) знищення (8279) вертоліт (894) ГУР (683)
+8
Дякую !
показати весь коментар
22.09.2025 08:43 Відповісти
+7
показати весь коментар
22.09.2025 08:55 Відповісти
+6
Бекнули! і шоб два рази не вставати - вертоліт
показати весь коментар
22.09.2025 08:44 Відповісти
Респект хлопцям,видно ппо нормально так прорідженне в Криму якщо такі цілі через день виносять.
показати весь коментар
22.09.2025 08:45 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 08:45 Відповісти
Браво !
показати весь коментар
22.09.2025 08:48 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 08:55 Відповісти
Добра ранкова новина . Слава нашим захисникам !
показати весь коментар
22.09.2025 08:56 Відповісти
В українському Криму можуть бути тільки українські гелікоптери. Кацапи, гоу на болота! Поки є чим і на чому повернутися
показати весь коментар
22.09.2025 08:56 Відповісти
якщо в нас немає підводних човнів, то хтось повинен дуже сильно подякувати )...
показати весь коментар
22.09.2025 08:58 Відповісти
Був один - але йому ніяк не могли акумулятори примостирити
показати весь коментар
22.09.2025 09:03 Відповісти
Скільки грошей пішло за 20 років?
показати весь коментар
22.09.2025 09:23 Відповісти
Впервые в истории) .Два "неуловимых Гарри", потому что их никто не ловил. ( Интересно они хоть летали? Или это те, которые еще в Украине списали)
показати весь коментар
22.09.2025 09:02 Відповісти
Не псуйте людям свято. Вони навіть не розуміють абсурдності цих диверсій проти якоїсь рухляді, яка навіть гіпотетично не буде брати участі в цій війні. Перемога, значить перемога.
показати весь коментар
22.09.2025 09:06 Відповісти
ага подумаеш всего лишь вертолет и два рабочих разведсамолета этоже сущий пустяк.
показати весь коментар
22.09.2025 09:16 Відповісти
Кацик як тебе коробить ти обережно від немочі і злоби не вбий себе
показати весь коментар
22.09.2025 09:11 Відповісти
Всегда удивляло, тут действительно половина таких "интеллектуалов" или глупости за деньги пишите?
показати весь коментар
22.09.2025 09:13 Відповісти
Denys Den , ruski , ninravica , ****** ***** !
показати весь коментар
22.09.2025 09:25 Відповісти
ГУР впритул зайнявся Кримом. А Мадяр НПЗ рашки
показати весь коментар
22.09.2025 09:02 Відповісти
"...оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами" - невдовзі читатимемо про підводні дрони Toloka?
показати весь коментар
22.09.2025 09:03 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть кацапні!
показати весь коментар
22.09.2025 09:06 Відповісти
 
 