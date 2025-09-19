Бійці "Viking" успішно провели рейд на Тендрівську косу: у пастку потрапив тягач "Вітязь", - ГУР МО. ВIДЕО
Центр морських операцій "Viking" ГУР МОУ здійснив нічну висадку та встановив мінні загородження на Тендрівській косі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
"У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "Вітязь", який московити використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції, - гусеничного русского "Вітязя" знищено", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.09.2025 10:09 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар19.09.2025 11:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль