Спецоперація ГУР на Тендрівській косі
Бійці "Viking" успішно провели рейд на Тендрівську косу: у пастку потрапив тягач "Вітязь", - ГУР МО. ВIДЕО

Центр морських операцій "Viking" ГУР МОУ здійснив нічну висадку та встановив мінні загородження на Тендрівській косі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 "Вітязь", який московити використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції, - гусеничного русского "Вітязя" знищено",  - йдеться в повідомленні.

ГУР (679) Херсонська область (6222) Скадовський район (4) Тендрівське (1)
