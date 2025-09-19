РУС
Бойцы Viking успешно провели рейд на Тендровскую косу: в ловушку попал тягач "Витязь", - ГУР МО. ВИДЕО

Центр морских операций Viking ГУР МОУ совершил ночную высадку и установил минные заграждения на Тендровской косе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"В ловушку спецназовцев военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь", который московиты использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции, - гусеничный русский "Витязь" уничтожен", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Спецназовцы ГУР высадились на оккупированной Тендровской косе: ликвидированы захватчики. ВИДЕО

ГУР (597) Херсонская область (5225) Скадовский район (3) Тендровское (1)
Гарна робота-ГУР МО черговий респект...
19.09.2025 10:09 Ответить
19.09.2025 11:14 Ответить
 
 