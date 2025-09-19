Бойцы Viking успешно провели рейд на Тендровскую косу: в ловушку попал тягач "Витязь", - ГУР МО. ВИДЕО

Центр морских операций Viking ГУР МОУ совершил ночную высадку и установил минные заграждения на Тендровской косе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"В ловушку спецназовцев военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь", который московиты использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции, - гусеничный русский "Витязь" уничтожен", - говорится в сообщении.

