Населення Росії може скоротитися на 25% через війну, - ГУР МО

Згідно із закритими демографічними звітами, найближчі 50 років кількість населення РФ може зменшитися щонайменше на чверть. Війна проти України, втрати армії та дефіцит робочої сили вже відчутно впливають на економіку та демографію країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ГУР МО.

Вже зараз підприємства на Росії відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів. Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України.

"Розпочата Росією війна - одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора.

Під час бойових дій так звана Російська Федерація втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими і пораненими: більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди", - йдеться в повідомленні.

Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні.

"Такий підхід Кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки - продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях", - зазначили у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія переживає найглибшу демографічну кризу за понад два століття, - ЦПД