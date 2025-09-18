УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Засекречування демографічних даних в РФ
1 535 34

Населення Росії може скоротитися на 25% через війну, - ГУР МО

демографія,населення,популяція

Згідно із закритими демографічними звітами, найближчі 50 років кількість населення РФ може зменшитися щонайменше на чверть. Війна проти України, втрати армії та дефіцит робочої сили вже відчутно впливають на економіку та демографію країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ГУР МО.

Вже зараз підприємства на Росії відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів. Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України.

"Розпочата Росією війна - одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора.

Під час бойових дій так звана Російська Федерація втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими і пораненими: більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди", - йдеться в повідомленні.

Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні.

"Такий підхід Кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки - продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях", - зазначили у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія переживає найглибшу демографічну кризу за понад два століття, - ЦПД

Автор: 

демографія (149) росія (67792) ГУР (677)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
ГУР не хоче сказати на скільки скоротилось населення України?ГУР статист?Яка користь від цієї статистики?
показати весь коментар
18.09.2025 09:56 Відповісти
+7
Якби ці ***** дивилися, що в себе з населенням робиться. Ця пропаганда "2-3 тижні" вже те що нікому не потрібна, а просто злить людей, яких доводять до межі. Ну я не про чинуш і іже с німі. Ті циферками граються у кріслах
показати весь коментар
18.09.2025 10:00 Відповісти
+5
Пам'ятаєте рекламу "Нас 52 мільйони"? Та й таке...
показати весь коментар
18.09.2025 10:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуйте виродки путіну що так допомагає здихати бидломасі ,для рашиського чорта землі мало хоч більш як 50% рф майже не заселено.
показати весь коментар
18.09.2025 09:55 Відповісти
ГУР не хоче сказати на скільки скоротилось населення України?ГУР статист?Яка користь від цієї статистики?
показати весь коментар
18.09.2025 09:56 Відповісти
Сенс в тому, щоб ви відчули потужність. Не відчули? Погано...
показати весь коментар
18.09.2025 10:40 Відповісти
Імпортозамістять китайцями...
показати весь коментар
18.09.2025 09:57 Відповісти
китайці рідко приживаються у них, вкрай мало.
ось з азіатських країн колишнього СРСР, досить багато молоді їде.
останні 15 років, вони і дають загальний приріст населення. ну принаймні не дадуть різко зменшиться.
показати весь коментар
18.09.2025 11:02 Відповісти
Якби ці ***** дивилися, що в себе з населенням робиться. Ця пропаганда "2-3 тижні" вже те що нікому не потрібна, а просто злить людей, яких доводять до межі. Ну я не про чинуш і іже с німі. Ті циферками граються у кріслах
показати весь коментар
18.09.2025 10:00 Відповісти
Є й справжня якісна пропаганда - союзники вже ось ось відкриють другий фронт, нарощується виробництво далекобійної зброї, армія Венка на підході. Що вам ще треба?
показати весь коментар
18.09.2025 10:03 Відповісти
Пам'ятаєте рекламу "Нас 52 мільйони"? Та й таке...
показати весь коментар
18.09.2025 10:02 Відповісти
Нас, це кого?
показати весь коментар
18.09.2025 10:33 Відповісти
Впишіть в гуглі "нас 52 мільйони реклама", там знайдете всю інформацію.
показати весь коментар
18.09.2025 10:45 Відповісти
Скоротиться кількість сруцьких , мусліми на 500 % підіймуть .
показати весь коментар
18.09.2025 10:03 Відповісти
вони такі ж росіяни і всі наративи у такі ж.
власне як бурятів - вони буддисти, від цього не легше
показати весь коментар
18.09.2025 11:06 Відповісти
За населення України діюча влада не переймається - вона не зменшиться ,а навіть збільшиться - за рахунок індусів , арабів ,негрів та бангладешців . А от українська нація зменшиться в рази два . ...
Оскільки всі наші владоможці ,зелені політруки та патріоти всіх штибів переймаються кордонами,територіями та збереженням держави ( хоча держава - це не самоцінність - це лише форма організації суспільства) - і в дупі бачили збереження української нації.
показати весь коментар
18.09.2025 10:13 Відповісти
Для всіх буде цілком прийнятний такий варіант, як ото в кіно, де головний герой хапає поганця і разом з ним падає в прірву - заради спільного блага.
показати весь коментар
18.09.2025 10:19 Відповісти
При чому всі розраховують - що вони будуть не в ролі "героя" ,а глядача, який потім буде співати тужливих пісень
показати весь коментар
18.09.2025 10:31 Відповісти
Я про любих друзів-ельфів. Вони з радістю приймуть варіант, коли навіть тужливих пісень співати буде нікому. Ну що вдієш, доля така, не пощастило.
показати весь коментар
18.09.2025 10:48 Відповісти
Як не буде? Купа "піксельних " політруків та незламних чиновників мужньо втечуть шляхами Кулеби в іміграцію - і будуть звідти виспівувати .

В москалів простий принцип (відомий ще з часів Чингісхана ) - вирізають національну еліту ( не плутати з чиновниками та блазнями ) - а після того просте населення ассимілюється завойовниками. Тому простий народ ніхто вирізати до нуля не буде - просто з часом стануть малоросами .
показати весь коментар
18.09.2025 10:59 Відповісти
Ну для союзників не найгірший варіант. Головне щоб це була віддалена в часі перспектива.
показати весь коментар
18.09.2025 11:05 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що українцям держава не потрібна, бо українська нація й без держави проживе.
показати весь коментар
18.09.2025 10:36 Відповісти
Я вважаю ,що пріоритетом має бути українська нація ,а не держава . Бо "українська держава" може спокійно існувати без українців .
Навідміну - від української нації -яка є живою реальністю, "українська держава " - є лише ідеєю , яка має слугувати збереженню українського етносу . Якщо "держава " (читай чиновник) має ціллю власне існування - і готова заради власного жирування - пожертвувати майбутнім української нації - то вона стає схожа на ракову клітину - яка замість того ,щоб служити людині - починає її пожирати .
показати весь коментар
18.09.2025 10:52 Відповісти
Зрозуміло. Пропонуєш українцям йти циганським шляхом. А єврейська держава євреям теж не потрібна?
показати весь коментар
18.09.2025 11:02 Відповісти
Єврейський шлях - привів до створення держави Ізраїль . А тепер порівняйте з тим ,що створено в Україні.
В Ізраїлі - нація перш за все , а держава лише слуга для захисту нації. А в Україні - держава перш за все , а бидло має її облсуговувати ...
показати весь коментар
18.09.2025 11:07 Відповісти
Поки товстий сохне-тонкий здохне.
показати весь коментар
18.09.2025 10:24 Відповісти
Ти товстий, чи тонкий?
показати весь коментар
18.09.2025 10:37 Відповісти
Не завжди. Для розщіплення жиру треба: 1) підвищена температура (отут ми нас еволюція завела не туди в порівнянні з тваринами); 2) велика кількість кисню. Тобто, енергія і її використання на навантаження, для підняття пульсу і температури. Для товстого її потрібно більше, як і м'язової маси. Якшо "товстий" не сумоїст, все може бути навпаки. Подивіться кадри з концлагерів 2 світової (хоча краще не треба) - скелети, м'язів немає, але відкладення жиру залишаються невикористаними.
показати весь коментар
18.09.2025 10:42 Відповісти
Ну от...зруйнували таку зручну тезу для деморалізації українського суспільства...
показати весь коментар
18.09.2025 10:54 Відповісти
Гур ******* мається
показати весь коментар
18.09.2025 10:27 Відповісти
Почитує москальські тєлеграм канальчики ) Дуже часто бачу їхні "глубомислєнні виводи " з тижневим запізненням взяті звідти
показати весь коментар
18.09.2025 10:34 Відповісти
Чим менше свинособак буде тим світ стане чистішим.
показати весь коментар
18.09.2025 10:28 Відповісти
Вірю. Ось інтерв'ю 2022 року про кількість ракет на 2-3 залпи. https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html
показати весь коментар
18.09.2025 10:32 Відповісти
Як тільки з'являється якийсь негатив про росію...
показати весь коментар
18.09.2025 10:39 Відповісти
Гур неохоче опублікувати на скільки Українців менше стало після шашликів просроченого
показати весь коментар
18.09.2025 10:42 Відповісти
Співвідношення так і залишається приблизно 3 до 1. Так що правильна стратегія - сидіти в добре збудованих укріпрайонах і поліпшувати це саме співвідношення. Стоп, я сказав "добре збудованих укріпрайонах"? Еее...
показати весь коментар
18.09.2025 10:45 Відповісти
 
 