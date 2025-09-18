Населення Росії може скоротитися на 25% через війну, - ГУР МО
Згідно із закритими демографічними звітами, найближчі 50 років кількість населення РФ може зменшитися щонайменше на чверть. Війна проти України, втрати армії та дефіцит робочої сили вже відчутно впливають на економіку та демографію країни-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ГУР МО.
Вже зараз підприємства на Росії відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів. Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України.
"Розпочата Росією війна - одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора.
Під час бойових дій так звана Російська Федерація втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими і пораненими: більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди", - йдеться в повідомленні.
Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні.
"Такий підхід Кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки - продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях", - зазначили у розвідці.
ось з азіатських країн колишнього СРСР, досить багато молоді їде.
останні 15 років, вони і дають загальний приріст населення. ну принаймні не дадуть різко зменшиться.
армія Венка на підході. Що вам ще треба?
власне як бурятів - вони буддисти, від цього не легше
Оскільки всі наші владоможці ,зелені політруки та патріоти всіх штибів переймаються кордонами,територіями та збереженням держави ( хоча держава - це не самоцінність - це лише форма організації суспільства) - і в дупі бачили збереження української нації.
В москалів простий принцип (відомий ще з часів Чингісхана ) - вирізають національну еліту ( не плутати з чиновниками та блазнями ) - а після того просте населення ассимілюється завойовниками. Тому простий народ ніхто вирізати до нуля не буде - просто з часом стануть малоросами .
Навідміну - від української нації -яка є живою реальністю, "українська держава " - є лише ідеєю , яка має слугувати збереженню українського етносу . Якщо "держава " (читай чиновник) має ціллю власне існування - і готова заради власного жирування - пожертвувати майбутнім української нації - то вона стає схожа на ракову клітину - яка замість того ,щоб служити людині - починає її пожирати .
В Ізраїлі - нація перш за все , а держава лише слуга для захисту нації. А в Україні - держава перш за все , а бидло має її облсуговувати ...