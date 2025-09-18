РУС
Новости Засекречивание демографических данных РФ
Население России может сократиться на 25% из-за войны, - ГУР МО

демография,население,популяция

Согласно закрытым демографическим отчетам, в ближайшие 50 лет численность населения РФ может уменьшиться минимум на четверть. Война против Украины, потери армии и дефицит рабочей силы уже ощутимо влияют на экономику и демографию страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР МО.

Уже сейчас предприятия на России испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов. Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Москва выгребла большинство мужчин и отправила в утилизацию на преступной войне против Украины.

"Начатая Россией война - одна из определяющих причин негативных демографических явлений и соответствующих прогнозов внутри государства-агрессора.

Во время боевых действий так называемая Российская Федерация потеряла более миллиона солдат своей оккупационной армии убитыми и ранеными: большинство - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды", - говорится в сообщении.

Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне.

"Такой подход Кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот - продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой РФ, а также мужское население на оккупированных украинских территориях", - отметили в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия переживает самый глубокий демографический кризис за более чем два века, - ЦПД

демография (303) россия (97231) ГУР (595)
ГУР не хоче сказати на скільки скоротилось населення України?ГУР статист?Яка користь від цієї статистики?
18.09.2025 09:56 Ответить
Якби ці ***** дивилися, що в себе з населенням робиться. Ця пропаганда "2-3 тижні" вже те що нікому не потрібна, а просто злить людей, яких доводять до межі. Ну я не про чинуш і іже с німі. Ті циферками граються у кріслах
18.09.2025 10:00 Ответить
Пам'ятаєте рекламу "Нас 52 мільйони"? Та й таке...
18.09.2025 10:02 Ответить
Дякуйте виродки путіну що так допомагає здихати бидломасі ,для рашиського чорта землі мало хоч більш як 50% рф майже не заселено.
18.09.2025 09:55 Ответить
18.09.2025 09:56 Ответить
Сенс в тому, щоб ви відчули потужність. Не відчули? Погано...
18.09.2025 10:40 Ответить
Імпортозамістять китайцями...
18.09.2025 09:57 Ответить
китайці рідко приживаються у них, вкрай мало.
ось з азіатських країн колишнього СРСР, досить багато молоді їде.
останні 15 років, вони і дають загальний приріст населення. ну принаймні не дадуть різко зменшиться.
18.09.2025 11:02 Ответить
18.09.2025 10:00 Ответить
Є й справжня якісна пропаганда - союзники вже ось ось відкриють другий фронт, нарощується виробництво далекобійної зброї, армія Венка на підході. Що вам ще треба?
показать весь комментарий
18.09.2025 10:02 Ответить
Нас, це кого?
18.09.2025 10:33 Ответить
Впишіть в гуглі "нас 52 мільйони реклама", там знайдете всю інформацію.
показать весь комментарий
Скоротиться кількість сруцьких , мусліми на 500 % підіймуть .
показать весь комментарий
вони такі ж росіяни і всі наративи у такі ж.
власне як бурятів - вони буддисти, від цього не легше
18.09.2025 11:06 Ответить
За населення України діюча влада не переймається - вона не зменшиться ,а навіть збільшиться - за рахунок індусів , арабів ,негрів та бангладешців . А от українська нація зменшиться в рази два . ...
Оскільки всі наші владоможці ,зелені політруки та патріоти всіх штибів переймаються кордонами,територіями та збереженням держави ( хоча держава - це не самоцінність - це лише форма організації суспільства) - і в дупі бачили збереження української нації.
18.09.2025 10:13 Ответить
Для всіх буде цілком прийнятний такий варіант, як ото в кіно, де головний герой хапає поганця і разом з ним падає в прірву - заради спільного блага.
показать весь комментарий
При чому всі розраховують - що вони будуть не в ролі "героя" ,а глядача, який потім буде співати тужливих пісень
18.09.2025 10:31 Ответить
Я про любих друзів-ельфів. Вони з радістю приймуть варіант, коли навіть тужливих пісень співати буде нікому. Ну що вдієш, доля така, не пощастило.
показать весь комментарий
Як не буде? Купа "піксельних " політруків та незламних чиновників мужньо втечуть шляхами Кулеби в іміграцію - і будуть звідти виспівувати .

В москалів простий принцип (відомий ще з часів Чингісхана ) - вирізають національну еліту ( не плутати з чиновниками та блазнями ) - а після того просте населення ассимілюється завойовниками. Тому простий народ ніхто вирізати до нуля не буде - просто з часом стануть малоросами .
18.09.2025 10:59 Ответить
Ну для союзників не найгірший варіант. Головне щоб це була віддалена в часі перспектива.
показать весь комментарий
Тобто ти вважаєш, що українцям держава не потрібна, бо українська нація й без держави проживе.
показать весь комментарий
Я вважаю ,що пріоритетом має бути українська нація ,а не держава . Бо "українська держава" може спокійно існувати без українців .
Навідміну - від української нації -яка є живою реальністю, "українська держава " - є лише ідеєю , яка має слугувати збереженню українського етносу . Якщо "держава " (читай чиновник) має ціллю власне існування - і готова заради власного жирування - пожертвувати майбутнім української нації - то вона стає схожа на ракову клітину - яка замість того ,щоб служити людині - починає її пожирати .
18.09.2025 10:52 Ответить
Зрозуміло. Пропонуєш українцям йти циганським шляхом. А єврейська держава євреям теж не потрібна?
показать весь комментарий
Єврейський шлях - привів до створення держави Ізраїль . А тепер порівняйте з тим ,що створено в Україні.
В Ізраїлі - нація перш за все , а держава лише слуга для захисту нації. А в Україні - держава перш за все , а бидло має її облсуговувати ...
18.09.2025 11:07 Ответить
Цигани до речі ніколи не прагнули створити державу . І нічого живуть . Що ще раз доводить. Що етнос може існувати без держави .Як і держава без етносу.
показать весь комментарий
Поки товстий сохне-тонкий здохне.
показать весь комментарий
Ти товстий, чи тонкий?
показать весь комментарий
Не завжди. Для розщіплення жиру треба: 1) підвищена температура (отут ми нас еволюція завела не туди в порівнянні з тваринами); 2) велика кількість кисню. Тобто, енергія і її використання на навантаження, для підняття пульсу і температури. Для товстого її потрібно більше, як і м'язової маси. Якшо "товстий" не сумоїст, все може бути навпаки. Подивіться кадри з концлагерів 2 світової (хоча краще не треба) - скелети, м'язів немає, але відкладення жиру залишаються невикористаними.
показать весь комментарий
Ну от...зруйнували таку зручну тезу для деморалізації українського суспільства...
показать весь комментарий
Гур ******* мається
показать весь комментарий
Почитує москальські тєлеграм канальчики ) Дуже часто бачу їхні "глубомислєнні виводи " з тижневим запізненням взяті звідти
показать весь комментарий
Чим менше свинособак буде тим світ стане чистішим.
показать весь комментарий
Вірю. Ось інтерв'ю 2022 року про кількість ракет на 2-3 залпи. https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html
показать весь комментарий
Як тільки з'являється якийсь негатив про росію...
показать весь комментарий
Гур неохоче опублікувати на скільки Українців менше стало після шашликів просроченого
показать весь комментарий
Співвідношення так і залишається приблизно 3 до 1. Так що правильна стратегія - сидіти в добре збудованих укріпрайонах і поліпшувати це саме співвідношення. Стоп, я сказав "добре збудованих укріпрайонах"? Еее...
показать весь комментарий
