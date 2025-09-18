Население России может сократиться на 25% из-за войны, - ГУР МО

Согласно закрытым демографическим отчетам, в ближайшие 50 лет численность населения РФ может уменьшиться минимум на четверть. Война против Украины, потери армии и дефицит рабочей силы уже ощутимо влияют на экономику и демографию страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР МО.

Уже сейчас предприятия на России испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов. Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Москва выгребла большинство мужчин и отправила в утилизацию на преступной войне против Украины.

"Начатая Россией война - одна из определяющих причин негативных демографических явлений и соответствующих прогнозов внутри государства-агрессора.

Во время боевых действий так называемая Российская Федерация потеряла более миллиона солдат своей оккупационной армии убитыми и ранеными: большинство - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды", - говорится в сообщении.

Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне.

"Такой подход Кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот - продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой РФ, а также мужское население на оккупированных украинских территориях", - отметили в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия переживает самый глубокий демографический кризис за более чем два века, - ЦПД