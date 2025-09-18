Население России может сократиться на 25% из-за войны, - ГУР МО
Согласно закрытым демографическим отчетам, в ближайшие 50 лет численность населения РФ может уменьшиться минимум на четверть. Война против Украины, потери армии и дефицит рабочей силы уже ощутимо влияют на экономику и демографию страны-агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР МО.
Уже сейчас предприятия на России испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов. Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Москва выгребла большинство мужчин и отправила в утилизацию на преступной войне против Украины.
"Начатая Россией война - одна из определяющих причин негативных демографических явлений и соответствующих прогнозов внутри государства-агрессора.
Во время боевых действий так называемая Российская Федерация потеряла более миллиона солдат своей оккупационной армии убитыми и ранеными: большинство - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды", - говорится в сообщении.
Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне.
"Такой подход Кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот - продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой РФ, а также мужское население на оккупированных украинских территориях", - отметили в разведке.
ось з азіатських країн колишнього СРСР, досить багато молоді їде.
останні 15 років, вони і дають загальний приріст населення. ну принаймні не дадуть різко зменшиться.
армія Венка на підході. Що вам ще треба?
власне як бурятів - вони буддисти, від цього не легше
Оскільки всі наші владоможці ,зелені політруки та патріоти всіх штибів переймаються кордонами,територіями та збереженням держави ( хоча держава - це не самоцінність - це лише форма організації суспільства) - і в дупі бачили збереження української нації.
В москалів простий принцип (відомий ще з часів Чингісхана ) - вирізають національну еліту ( не плутати з чиновниками та блазнями ) - а після того просте населення ассимілюється завойовниками. Тому простий народ ніхто вирізати до нуля не буде - просто з часом стануть малоросами .
Навідміну - від української нації -яка є живою реальністю, "українська держава " - є лише ідеєю , яка має слугувати збереженню українського етносу . Якщо "держава " (читай чиновник) має ціллю власне існування - і готова заради власного жирування - пожертвувати майбутнім української нації - то вона стає схожа на ракову клітину - яка замість того ,щоб служити людині - починає її пожирати .
В Ізраїлі - нація перш за все , а держава лише слуга для захисту нації. А в Україні - держава перш за все , а бидло має її облсуговувати ...