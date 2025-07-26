Россия переживает самый глубокий демографический кризис за более чем два века, - ЦПД

В прошлом году в Российской Федерации родилось всего 1,22 млн детей - меньше всего с 1999 года. По сравнению с 2023 годом рождаемость сократилась на 3,4%, а по сравнению с 2014-м - более чем на треть. В I квартале 2025 года рождаемость упала еще на 4%, что стало историческим минимумом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"В РФ все настолько хорошо с демографией, что в правительстве создали "демографический спецназ". Как заявила председатель Совета Федерации парламента РФ Валентина Матвиенко, благодаря этому "отряду чиновников" ориентация на семейные ценности "стала общегосударственным делом"", - отмечают в ЦПИ.

И добавили, что страна-агрессор засекретила подробную демографическую статистику по месяцам и регионам - численность населения, количество родившихся, умерших, браков и разводов. Отмечается, что демографическая катастрофа на территории РФ продолжается, вместо реальных решений - призывы власти к увеличению количества детей, введение дополнительных преград для абортов, "а теперь еще и театр со "спецназом" и "заместителями по детям" в каждом министерстве".

"Очевидно, в Кремле решили: раз народ не хочет - заставим по-гвардейски. Фактическое вымирание страны российские чиновники прикрывают словами о "традиционных ценностях", - сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В учреждении считают, что никакая пропаганда не способна остановить демографическую катастрофу, если власть десятилетиями инвестирует в войну, репрессии и страх вместо жизни.

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