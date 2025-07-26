Россия переживает самый глубокий демографический кризис за более чем два века, - ЦПД
В прошлом году в Российской Федерации родилось всего 1,22 млн детей - меньше всего с 1999 года. По сравнению с 2023 годом рождаемость сократилась на 3,4%, а по сравнению с 2014-м - более чем на треть. В I квартале 2025 года рождаемость упала еще на 4%, что стало историческим минимумом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"В РФ все настолько хорошо с демографией, что в правительстве создали "демографический спецназ". Как заявила председатель Совета Федерации парламента РФ Валентина Матвиенко, благодаря этому "отряду чиновников" ориентация на семейные ценности "стала общегосударственным делом"", - отмечают в ЦПИ.
И добавили, что страна-агрессор засекретила подробную демографическую статистику по месяцам и регионам - численность населения, количество родившихся, умерших, браков и разводов. Отмечается, что демографическая катастрофа на территории РФ продолжается, вместо реальных решений - призывы власти к увеличению количества детей, введение дополнительных преград для абортов, "а теперь еще и театр со "спецназом" и "заместителями по детям" в каждом министерстве".
"Очевидно, в Кремле решили: раз народ не хочет - заставим по-гвардейски. Фактическое вымирание страны российские чиновники прикрывают словами о "традиционных ценностях", - сообщили в Центре противодействия дезинформации.
В учреждении считают, что никакая пропаганда не способна остановить демографическую катастрофу, если власть десятилетиями инвестирует в войну, репрессии и страх вместо жизни.
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І Слуги *****.
Там в топах: смерть і заміна імені вкрадених дітей з України.
Роман, людство 2-ге сторіччя живе в часи засобів масової інформації = тотальної пропаганди. Треба вже розуміти, що коїться і як читати новини...
Схоже, що ти забагато кацапських новин читаєш. І коли з'являється ось така, як ця - в тебе починає підгорати і відчуття "що хтось бреше". Ти, очевидно, маєш на увазі, що брешу отой ЦПД. Але правда в тому, що це в тебе в голові лайна вже повна макитра...
В інший час волає :ША! Я сказав!
2. Україна не секретить статистику по народжуваності та смертності і не розповідає, що може проти всього світу нескінчено воювати, бо "баби ще нарожають".
Тож заспокойся. Стаття про те, що в засрашці все хєрово попри твердження ***** та прісних. На цьому - все.
Засекречування та брехливі розповіді про "насправді все пучком"? Ні.
Давайте краще наші внутрішні перемоги!!! кожного дня НАКШТАЛ ТАКИХ-зробили першу партію в 1000 балістичних ракет, ввп підріс на +9% тільки за перший квартал, вперше за 20 років народжуваність вище за смертність,за остане півріччя було посаджено з конфіскацією 50 топ-посадовців з найвищіх владних кабінетів,турборежим по реформам працює-за пів року узгодили 25 кластерів з 31-го для вступу до ЕС,середня зайнятість депутатів в 2025 тепер дорівнює звичайному робітнику-35 годин у парламенті та 10 годин у комітетах, ніякої примусової мобілізації-тільки рекрутінг та честний контракт на термін від 1-го року та зарплати від 500тис грн зробили мобілізацію неєфективною та в рейтінгу найвмотивованійших війск всу зайняли перше місце.
А по московії так м'яса для війни як і грошей для найманців в них кратно більше тому демографічна і суспільна криза фактично у нас.
Але правда в тому, що ти все це вигадав, а в новині про це ні слова. Тож ти борешся з своїми уявними страхами чи "друзями". А це, джоне, є ознакою шизофренії. Ти давно в доброго лікаря був?
Население Челябинской области. 1990 - 3 700 тыс. 2024 - 3 100 тыс.
ШТО так ?
Опять напали американские солдаты НАТы ?
и латышские стрелки или басмачи?
і не потрібно порівнювати з Україною, в якій іде Третя Світова, не по її волі і про яку всі бояться сказати.
Особливо смішно це
"Торік у Російській Федерації народилося лише 1,22 млн дітей - найменше з 1999 року. "
В Україні народилось біля 150 тис. дітей. Тобто майже в 10 разів менше. При населенні меншому в 5 разів. Тобто демографічне вимирання в 2 рази більше. І це не вважаючи шалену міграцію, якої в РФ немає.