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Новини Засекречування демографічних даних в РФ
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Росія переживає найглибшу демографічну кризу за понад два століття, - ЦПД

демографія,населення,популяція

Торік у Російській Федерації народилося лише 1,22 млн дітей – найменше з 1999 року. Порівняно з 2023 роком народжуваність скоротилася на 3,4%, а порівняно з 2014-м – на понад третину. У I кварталі 2025 року народжуваність впала ще на 4%, що стало історичним мінімумом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"У РФ усе настільки добре з демографією, що в уряді створили "демографічний спецназ". Як заявила голова Ради Федерації парламенту РФ Валентина Матвієнко, завдяки цьому "загону чиновників" орієнтація на сімейні цінності "стала загальнодержавною справою"", - зазначають у ЦПД.

Та додали, що країна-агресор засекретила детальну демографічну статистику по місяцях і регіонах – чисельність населення, кількість народжених, померлих, шлюбів та розлучень. Завчається, що демографічна катастрофа на території РФ триває, замість реальних рішень - заклики влади до збільшення кількості дітей, запровадження додаткових перепон для абортів, "а тепер ще й театр зі "спецназом" та "заступниками по дітях" у кожному міністерстві".

"Очевидно, в Кремлі вирішили: раз народ не хоче – змусимо по-гвардійськи. Фактичне вимирання країни російські посадовці прикривають словами про "традиційні цінності", - повідомили у Центрі протидії дезінформації.

В установі вважають, що жодна пропаганда не здатна зупинити демографічну катастрофу, якщо влада десятиліттями інвестує у війну, репресії й страх замість життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ загострюється демографічна та соціальна криза: Неодружених чоловіків пропонують вносити до "чорного списку МВС" , - СЗР

Автор: 

демографія (148) росія (66861) Центр протидії дезінформації (169)


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Топ коментарі
+5
ЦПД більше займатись нічим?
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26.07.2025 13:54 Відповісти
+5
Та нехай ВСІ 140 000 000 повиздихають. Плюс ті хто з Параші за кордон змився окрім тіх хто у РДК, Сіббате тощо.
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26.07.2025 13:56 Відповісти
+5
Мільйон російських алкоголиків та наркоманів, які нестримно плодили потомство з жінками низької соціальної відповідальності, ліквідовано на фронті і база народжуваності нових дегенератів пошатнулась.
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26.07.2025 14:02 Відповісти
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рашка переживає - а нам воно для чого?
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26.07.2025 13:52 Відповісти
Мільйон російських алкоголиків та наркоманів, які нестримно плодили потомство з жінками низької соціальної відповідальності, ліквідовано на фронті і база народжуваності нових дегенератів пошатнулась.
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26.07.2025 14:02 Відповісти
Відносно високий рівень життя росіян втримує їх від тваринного розмножування і це підриває плани російської терористичної влади по захопленню всесвіту м'ясними штурмами.
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26.07.2025 14:05 Відповісти
ЦПД більше займатись нічим?
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26.07.2025 13:54 Відповісти
Та нехай ВСІ 140 000 000 повиздихають. Плюс ті хто з Параші за кордон змився окрім тіх хто у РДК, Сіббате тощо.
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26.07.2025 13:56 Відповісти
швидше би, бактеріологічна і хімічна зброя могли б цьому посприяти, і вйну би швидше виграли, але ......
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26.07.2025 13:59 Відповісти
ви хотіли сказати "нехай всі 90'000'000 повиздихать"? Бо там давно не більше за цю цифру.
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26.07.2025 14:37 Відповісти
Яка різниця, 90 чи 140? ВСІ.
І Слуги *****.
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26.07.2025 14:42 Відповісти
Різниця є. Все ж таки ЗСУ їх перемелює з визначеною швидкістю. А різниця в 40-50 лямів означає кардинально різні темпи мобілізації в різних сценаріях.
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26.07.2025 15:12 Відповісти
Та зайдіть на сайт парашкинського "загсу".
Там в топах: смерть і заміна імені вкрадених дітей з України.
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26.07.2025 13:57 Відповісти
Не всі змогли встояти у виборі між жінками і бояришніком. Одна надія на понаєхавших. Але і ті гидують
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26.07.2025 13:59 Відповісти
хтось точно бреше ! тоді до якої війни з НАТО через 5 років буде готова кацапія ?
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26.07.2025 14:01 Відповісти
Ви як з дитячого садка. В засрашинців - одна пропаганда. В нас - друга пропаганда. А в країнах НАТО - пропаганда своя, для своїх мешканців, з своїми наративами та страшилками.

Роман, людство 2-ге сторіччя живе в часи засобів масової інформації = тотальної пропаганди. Треба вже розуміти, що коїться і як читати новини...
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26.07.2025 14:39 Відповісти
пропаганда це одне , а брехня це зовсім інше . брехлива інформація викликає не довіру і не мотивує людей . як читати новини коли одна новина протирічить іншій ?
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26.07.2025 15:23 Відповісти
Ну от ти прочитав новину цю. Скажи, в чому там брехня?

Схоже, що ти забагато кацапських новин читаєш. І коли з'являється ось така, як ця - в тебе починає підгорати і відчуття "що хтось бреше". Ти, очевидно, маєш на увазі, що брешу отой ЦПД. Але правда в тому, що це в тебе в голові лайна вже повна макитра...
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26.07.2025 15:35 Відповісти
Це, цпд- організація для тих, хто робить глибокий міньєт зеленській владі...
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26.07.2025 14:02 Відповісти
Злий одесит стає ласкавим кошеням, коли отримує zeлену пайку.
В інший час волає :ША! Я сказав!
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26.07.2025 15:04 Відповісти
Проблемы с демографией? Пусть пригласят к себе китайцев - будет настоящее импортозамещение.
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26.07.2025 14:09 Відповісти
Китайські баби не хочуть їхати в засрашку - брудно і небезпечно. А засрашинськими жінками чоловіки-китайці переважно гидують.
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26.07.2025 14:41 Відповісти
В рф народилось 1,22млн, а в Україні 176тис. Тобто майже в 7 разів кацапів більше. То у кого криза народжуваності?
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26.07.2025 14:11 Відповісти
1. Дядьку, а де в новині хоч якесь порівняння з Україною?
2. Україна не секретить статистику по народжуваності та смертності і не розповідає, що може проти всього світу нескінчено воювати, бо "баби ще нарожають".

Тож заспокойся. Стаття про те, що в засрашці все хєрово попри твердження ***** та прісних. На цьому - все.
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26.07.2025 14:50 Відповісти
Китай може допомогти в цьому питанні, ще й країни Азії! Все одно-росіянин-це многонаціональне явище. Таким чином размиється оркостан або розділиться
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26.07.2025 14:11 Відповісти
Якщо на немитій всі діти такі, як син співробітника ГРУ рф Андрій Єрмак, тоді балалайні світить невідворотний пєстець. Блага звістка, Алілуя!
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26.07.2025 14:12 Відповісти
ЦПД, вважае українців овсім дурнями???, годуючи такою інфою???, цпд!!!!, на Україну подивіться, А В НАС ТОДІ ЩО????
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26.07.2025 14:16 Відповісти
Що у нас - відповідне міністерство регулярно, часто і докладно інформує. Але провокаторчики чомусь збуджуються не на новини від українського міністерства щодо народжуваності і смертності в Україні, а коли проходить новина "кацапи брешуть про свою класну демографію і насправді в них населення реактивно вимирає". ОООО! Тут піднімаєють голові всі дебілоїди, зкурвлені та провокатори і починають волати і скиглити "все це херня, а от у нас що?!?!?!?!?!?"
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26.07.2025 14:54 Відповісти
йди на куй, москаль!
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26.07.2025 14:54 Відповісти
де ти бачів, що коли іде агресія і повномасштаьна війна на її території , війна за існування , кількість, населення зростала???,
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26.07.2025 15:09 Відповісти
Да хай вже впускають китайців - ці одразу підіймуть їм народжуваність
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26.07.2025 14:18 Відповісти
В Україні, на жаль, теж.
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26.07.2025 14:31 Відповісти
Зниження народжуваності? Так.
Засекречування та брехливі розповіді про "насправді все пучком"? Ні.
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26.07.2025 14:57 Відповісти
А ці все дивлятся на шо там у московії. На шо розраховують? Нашо ці недоперемоги то від сзр то цпд кожного дня.

Давайте краще наші внутрішні перемоги!!! кожного дня НАКШТАЛ ТАКИХ-зробили першу партію в 1000 балістичних ракет, ввп підріс на +9% тільки за перший квартал, вперше за 20 років народжуваність вище за смертність,за остане півріччя було посаджено з конфіскацією 50 топ-посадовців з найвищіх владних кабінетів,турборежим по реформам працює-за пів року узгодили 25 кластерів з 31-го для вступу до ЕС,середня зайнятість депутатів в 2025 тепер дорівнює звичайному робітнику-35 годин у парламенті та 10 годин у комітетах, ніякої примусової мобілізації-тільки рекрутінг та честний контракт на термін від 1-го року та зарплати від 500тис грн зробили мобілізацію неєфективною та в рейтінгу найвмотивованійших війск всу зайняли перше місце.

А по московії так м'яса для війни як і грошей для найманців в них кратно більше тому демографічна і суспільна криза фактично у нас.
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26.07.2025 14:42 Відповісти
Так Україна ніде і не стверджує, що в Україні все ок з демографією чи з суспільством. Ти написав такий спіч ніби тобі у вуха кожен день хтось ллє лайно типу "в Україні зростання населення" чи "в Україні кожен бомж розчулився і став до станка точити снаряди на фронт". І тепер бореш ці твердження.

Але правда в тому, що ти все це вигадав, а в новині про це ні слова. Тож ти борешся з своїми уявними страхами чи "друзями". А це, джоне, є ознакою шизофренії. Ти давно в доброго лікаря був?
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26.07.2025 15:00 Відповісти
Та хай би вони там всі передлохли якнайшвидше...
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26.07.2025 14:44 Відповісти
мало впала. Потрібно щоб впала в 20 разів більше. А ще краще в 30. А саме ідеальне рішення - стерилізувати усіх москалів.
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26.07.2025 14:53 Відповісти
А нам що, заплакати? Нехай щастить!!! Чим скоріше вони передохнуть тим краще!!!
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26.07.2025 15:16 Відповісти
Население Чукотского АО 1990 - 160 тыс 2024 - 50 тыс. ШТО ?

Население Челябинской области. 1990 - 3 700 тыс. 2024 - 3 100 тыс.
ШТО так ?

Опять напали американские солдаты НАТы ?

и латышские стрелки или басмачи?

і не потрібно порівнювати з Україною, в якій іде Третя Світова, не по її волі і про яку всі бояться сказати.
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26.07.2025 15:16 Відповісти
Боже, хто б ****** про це. Хто завгодно, але не ви. Бо Україна це найвимираюча країна в світі, де левова доля фертильних жінок виїхали за кордон разом із дітьми.
Особливо смішно це
"Торік у Російській Федерації народилося лише 1,22 млн дітей - найменше з 1999 року. "

В Україні народилось біля 150 тис. дітей. Тобто майже в 10 разів менше. При населенні меншому в 5 разів. Тобто демографічне вимирання в 2 рази більше. І це не вважаючи шалену міграцію, якої в РФ немає.
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26.07.2025 15:17 Відповісти
Хтось цю ОПешну помийку ще слухає?
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26.07.2025 16:11 Відповісти
 
 