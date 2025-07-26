Росія переживає найглибшу демографічну кризу за понад два століття, - ЦПД

Торік у Російській Федерації народилося лише 1,22 млн дітей – найменше з 1999 року. Порівняно з 2023 роком народжуваність скоротилася на 3,4%, а порівняно з 2014-м – на понад третину. У I кварталі 2025 року народжуваність впала ще на 4%, що стало історичним мінімумом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"У РФ усе настільки добре з демографією, що в уряді створили "демографічний спецназ". Як заявила голова Ради Федерації парламенту РФ Валентина Матвієнко, завдяки цьому "загону чиновників" орієнтація на сімейні цінності "стала загальнодержавною справою"", - зазначають у ЦПД.

Та додали, що країна-агресор засекретила детальну демографічну статистику по місяцях і регіонах – чисельність населення, кількість народжених, померлих, шлюбів та розлучень. Завчається, що демографічна катастрофа на території РФ триває, замість реальних рішень - заклики влади до збільшення кількості дітей, запровадження додаткових перепон для абортів, "а тепер ще й театр зі "спецназом" та "заступниками по дітях" у кожному міністерстві".

"Очевидно, в Кремлі вирішили: раз народ не хоче – змусимо по-гвардійськи. Фактичне вимирання країни російські посадовці прикривають словами про "традиційні цінності", - повідомили у Центрі протидії дезінформації.

В установі вважають, що жодна пропаганда не здатна зупинити демографічну катастрофу, якщо влада десятиліттями інвестує у війну, репресії й страх замість життя.

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