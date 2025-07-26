Росія переживає найглибшу демографічну кризу за понад два століття, - ЦПД
Торік у Російській Федерації народилося лише 1,22 млн дітей – найменше з 1999 року. Порівняно з 2023 роком народжуваність скоротилася на 3,4%, а порівняно з 2014-м – на понад третину. У I кварталі 2025 року народжуваність впала ще на 4%, що стало історичним мінімумом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
"У РФ усе настільки добре з демографією, що в уряді створили "демографічний спецназ". Як заявила голова Ради Федерації парламенту РФ Валентина Матвієнко, завдяки цьому "загону чиновників" орієнтація на сімейні цінності "стала загальнодержавною справою"", - зазначають у ЦПД.
Та додали, що країна-агресор засекретила детальну демографічну статистику по місяцях і регіонах – чисельність населення, кількість народжених, померлих, шлюбів та розлучень. Завчається, що демографічна катастрофа на території РФ триває, замість реальних рішень - заклики влади до збільшення кількості дітей, запровадження додаткових перепон для абортів, "а тепер ще й театр зі "спецназом" та "заступниками по дітях" у кожному міністерстві".
"Очевидно, в Кремлі вирішили: раз народ не хоче – змусимо по-гвардійськи. Фактичне вимирання країни російські посадовці прикривають словами про "традиційні цінності", - повідомили у Центрі протидії дезінформації.
В установі вважають, що жодна пропаганда не здатна зупинити демографічну катастрофу, якщо влада десятиліттями інвестує у війну, репресії й страх замість життя.
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І Слуги *****.
Там в топах: смерть і заміна імені вкрадених дітей з України.
Роман, людство 2-ге сторіччя живе в часи засобів масової інформації = тотальної пропаганди. Треба вже розуміти, що коїться і як читати новини...
Схоже, що ти забагато кацапських новин читаєш. І коли з'являється ось така, як ця - в тебе починає підгорати і відчуття "що хтось бреше". Ти, очевидно, маєш на увазі, що брешу отой ЦПД. Але правда в тому, що це в тебе в голові лайна вже повна макитра...
В інший час волає :ША! Я сказав!
2. Україна не секретить статистику по народжуваності та смертності і не розповідає, що може проти всього світу нескінчено воювати, бо "баби ще нарожають".
Тож заспокойся. Стаття про те, що в засрашці все хєрово попри твердження ***** та прісних. На цьому - все.
Засекречування та брехливі розповіді про "насправді все пучком"? Ні.
Давайте краще наші внутрішні перемоги!!! кожного дня НАКШТАЛ ТАКИХ-зробили першу партію в 1000 балістичних ракет, ввп підріс на +9% тільки за перший квартал, вперше за 20 років народжуваність вище за смертність,за остане півріччя було посаджено з конфіскацією 50 топ-посадовців з найвищіх владних кабінетів,турборежим по реформам працює-за пів року узгодили 25 кластерів з 31-го для вступу до ЕС,середня зайнятість депутатів в 2025 тепер дорівнює звичайному робітнику-35 годин у парламенті та 10 годин у комітетах, ніякої примусової мобілізації-тільки рекрутінг та честний контракт на термін від 1-го року та зарплати від 500тис грн зробили мобілізацію неєфективною та в рейтінгу найвмотивованійших війск всу зайняли перше місце.
А по московії так м'яса для війни як і грошей для найманців в них кратно більше тому демографічна і суспільна криза фактично у нас.
Але правда в тому, що ти все це вигадав, а в новині про це ні слова. Тож ти борешся з своїми уявними страхами чи "друзями". А це, джоне, є ознакою шизофренії. Ти давно в доброго лікаря був?
Население Челябинской области. 1990 - 3 700 тыс. 2024 - 3 100 тыс.
ШТО так ?
Опять напали американские солдаты НАТы ?
и латышские стрелки или басмачи?
і не потрібно порівнювати з Україною, в якій іде Третя Світова, не по її волі і про яку всі бояться сказати.
Особливо смішно це
"Торік у Російській Федерації народилося лише 1,22 млн дітей - найменше з 1999 року. "
В Україні народилось біля 150 тис. дітей. Тобто майже в 10 разів менше. При населенні меншому в 5 разів. Тобто демографічне вимирання в 2 рази більше. І це не вважаючи шалену міграцію, якої в РФ немає.