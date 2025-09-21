УКР
Уражено три ворожі гелікоптери Мі-8 та РЛС 55Ж6У "нєбо-У" в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "нєбо-У".

Коли саме відбулась успішна операція - не зазначається.

Коли саме відбулась успішна операція - не зазначається.

"Бонусний кадр - знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР московитського вертольота Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі
+19
"Примарам"-черговий респект...
21.09.2025 10:40 Відповісти
+12
Тепер це у них "Непатапляємий авіаносєц-кладбіще" - десять? Ні - Дев'ять! Ахаха, ні - Дев'яносто дев'ять))
21.09.2025 10:35 Відповісти
+12
Окупантам з московії, тільки СМЕРТЬ на теренах України, з 2014 року!!
Слава Україні! Армія! Мова! Віра!
21.09.2025 10:42 Відповісти
Героям України слава 👍🏼🙏🏼❤️
21.09.2025 12:11 Відповісти
кацапня, шо там пепео 7
21.09.2025 10:45 Відповісти
ППО на Валдаї баньку стереже

.
21.09.2025 11:08 Відповісти
Улюблена рубрика від ГУР😺👍
21.09.2025 11:00 Відповісти
Шкода що мі8 в ******** війні це вже хлам 20ст. Що вже нічим не загрожує..А так все одно приємно
21.09.2025 11:04 Відповісти
Мі-8 це мисливець за дронами.

але не факт! не факт!
мисливець легко може стати здобиччю.

.
21.09.2025 11:10 Відповісти
Достатньо маленького фпв з морського дрона і 3×200 + мі8
21.09.2025 11:28 Відповісти
Мі-8 за один виліт збив 10 шахедів
21.09.2025 11:25 Відповісти
Одна добра новина за ранок. Дякую
21.09.2025 11:15 Відповісти
Шикарно
21.09.2025 11:32 Відповісти
 
 