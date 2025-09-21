Уражено три ворожі гелікоптери Мі-8 та РЛС 55Ж6У "нєбо-У" в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також - дороговартісну російську РЛС 55Ж6У "нєбо-У".

Коли саме відбулась успішна операція - не зазначається.

"Бонусний кадр - знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР московитського вертольота Мі-8", - йдеться у повідомленні.