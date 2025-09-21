Поражены три вражеских вертолета Ми-8 и РЛС 55Ж6У "Небо-У" в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "небо-У".

Также читайте: Поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ФОТО

Когда именно состоялась успешная операция - не указывается.

"Бонусный кадр - снимок обломков одного из уничтоженных "Призраками" ГУР московитского вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.