Поражены три вражеских вертолета Ми-8 и РЛС 55Ж6У "Небо-У" в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО
Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "небо-У".
Когда именно состоялась успешная операция - не указывается.
"Бонусный кадр - снимок обломков одного из уничтоженных "Призраками" ГУР московитского вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий21.09.2025 10:40 Ответить Ссылка
+5 Евгений Агро
показать весь комментарий21.09.2025 10:35 Ответить Ссылка
+4 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий21.09.2025 10:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні! Армія! Мова! Віра!
.
але не факт! не факт!
мисливець легко може стати здобиччю.
.