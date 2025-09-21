РУС
Поражены три вражеских вертолета Ми-8 и РЛС 55Ж6У "Небо-У" в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также - дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "небо-У".

Когда именно состоялась успешная операция - не указывается.

"Бонусный кадр - снимок обломков одного из уничтоженных "Призраками" ГУР московитского вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

Крым (26470) уничтожение (7951) вертолёт (1119) ГУР (600)
+7
"Примарам"-черговий респект...
+5
Тепер це у них "Непатапляємий авіаносєц-кладбіще" - десять? Ні - Дев'ять! Ахаха, ні - Дев'яносто дев'ять))
+4
Окупантам з московії, тільки СМЕРТЬ на теренах України, з 2014 року!!
Слава Україні! Армія! Мова! Віра!
