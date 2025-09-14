Поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ФОТО

Военно-Морские Силы в Крыму поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Как отмечается, в ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированном АР Крым.

Фото: ВМС ВСУ / Фейсбук

"Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ", - пояснили в Военно-Морских Силах.

Больше информации на данный момент не известно.