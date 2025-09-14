5 244 7
Поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ФОТО
Военно-Морские Силы в Крыму поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
Как отмечается, в ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированном АР Крым.
"Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ", - пояснили в Военно-Морских Силах.
Больше информации на данный момент не известно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
роман #583809
показать весь комментарий14.09.2025 08:01 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий14.09.2025 08:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир Рудяга
показать весь комментарий14.09.2025 08:53 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий14.09.2025 10:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Yury Onofrichuk #395902
показать весь комментарий14.09.2025 10:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий14.09.2025 10:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий14.09.2025 10:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль