РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8508 посетителей онлайн
Новости Фото Взрывы в Крыму
5 244 7

Поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ФОТО

Военно-Морские Силы в Крыму поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Как отмечается, в ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированном АР Крым.

Также читайте: Россияне оставили в Крыму только вспомогательный флот, а боевые корабли вывели, - ВМС

коммуникационный узел ЧФ РФ
Фото: ВМС ВСУ / Фейсбук
коммуникационный узел ЧФ РФ
Фото: ВМС ВСУ / Фейсбук

"Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями ЧФ РФ", - пояснили в Военно-Морских Силах.

Больше информации на данный момент не известно.

Автор: 

ВМС (1519) Крым (26465) город Севастополь (1765) Черноморский флот РФ (1567) Удары по РФ (525)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комарик вкусив , але точність гарна .
показать весь комментарий
14.09.2025 08:01 Ответить
так, але все це гроші... нехай не дуже великі, проте ....
показать весь комментарий
14.09.2025 08:12 Ответить
Все ж потрібн ракети крилаті а ще краще балістичні. Все ж безпілотники це не той рівень.
показать весь комментарий
14.09.2025 08:53 Ответить
На цій фотографії "Уражено покрівлю " .а не щось більше...
показать весь комментарий
14.09.2025 10:12 Ответить
А не хочеш зайти в середину і сфоткати наслідки? Нам також цікаво.
показать весь комментарий
14.09.2025 10:23 Ответить
якщо ВАМ(це кому?) дююююже цікаво,тоді заходиш в середину з фотопаратом і задовільняєш свою (ВАШУ) цікавість...
показать весь комментарий
14.09.2025 10:33 Ответить
Крим ,ЗСУ підготовлюють
показать весь комментарий
14.09.2025 10:52 Ответить
 
 