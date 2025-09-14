УКР
Уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Севастополі, - ВМС ЗСУ. ФОТО

Військово-Морські Сили в Криму уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, у ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим.

Також читайте: Росіяни залишили у Криму лише допоміжний флот, а бойові кораблі вивели, - ВМС

комунікаційний вузол чф рф
Фото: ВМС ЗСУ / Фейсбук
комунікаційний вузол чф рф
Фото: ВМС ЗСУ / Фейсбук

"Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами чф рф", - пояснили у Військово-Морських Силах.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Автор: 

ВМС (1438) Крим (14234) Севастополь (560) Чорноморський флот рф (630) Удари по РФ (531)
комарик вкусив , але точність гарна .
показати весь коментар
14.09.2025 08:01 Відповісти
так, але все це гроші... нехай не дуже великі, проте ....
показати весь коментар
14.09.2025 08:12 Відповісти
Все ж потрібн ракети крилаті а ще краще балістичні. Все ж безпілотники це не той рівень.
показати весь коментар
14.09.2025 08:53 Відповісти
На цій фотографії "Уражено покрівлю " .а не щось більше...
показати весь коментар
14.09.2025 10:12 Відповісти
А не хочеш зайти в середину і сфоткати наслідки? Нам також цікаво.
показати весь коментар
14.09.2025 10:23 Відповісти
якщо ВАМ(це кому?) дююююже цікаво,тоді заходиш в середину з фотопаратом і задовільняєш свою (ВАШУ) цікавість...
показати весь коментар
14.09.2025 10:33 Відповісти
Крим ,ЗСУ підготовлюють
показати весь коментар
14.09.2025 10:52 Відповісти
 
 