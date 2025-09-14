Уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Севастополі, - ВМС ЗСУ. ФОТО

Військово-Морські Сили в Криму уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, у ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим.

Фото: ВМС ЗСУ / Фейсбук

"Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами чф рф", - пояснили у Військово-Морських Силах.

Більше інформації на цю мить не відомо.