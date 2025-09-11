Росіяни залишили у Криму лише допоміжний флот, а бойові кораблі вивели, - ВМС

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники тримають так званий допоміжний флот, тоді як бойові кораблі з півострова вивели.

Про це повідомив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на півострові залишаються судна забезпечення та невеликі катери, які виконують завдання охорони пунктів базування та патрулювання водного району.

Йдеться зокрема про катери "Грачонок" і "Раптор" з екіпажем до 10 людей. Вони не мають повноцінного озброєння, але росіяни використовують їх для протидиверсійної оборони. Частину таких катерів окупанти вже втратили, зокрема під час ротаційних заходів уздовж узбережжя.

Плетенчук уточнив, що бойові кораблі росіяни вивели з Криму давно. Останньою причиною стало дистанційне мінування українськими дронами одного з патрульних кораблів, який отримав два пошкодження і після цього до Криму не повертався.

