Чотирьох бійців, які 3 роки переховувались від рашистів, вдалося визволити з окупації. ВIДЕО
Із окупованої території вдалося визволити чотирьох українських захисників, які 3 роки переховувалися від російських загарбників.
Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця Корпусу Морської піхоти ВМС під час ведення бойових дій на Сході України у 2022 році, діставши важке поранення, опинився в лікарні та завдяки небайдужим лікарям був прихований від силовиків РФ.
Згодом з'ясувалося, що із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які змушені були переховуватися там протягом більш як трьох років.
Неїжпапа, Решетилова та командувач НГУ Півненко створили координаційний штаб та залучили до операції спеціальні підрозділи ВМС і НГУ для проведення рятувальних заходів військовослужбовців з тимчасово окупованої території.
"До числа евакуйованих увійшли морський піхотинець, троє бійців НГУ та медичний працівник лікарні, який допомагав у переховуванні військовослужбовців. Операцію спланували та розділили на кілька етапів, з урахуванням нелегального становища усіх осіб, високою активністю ведення бойових дій, що ускладнювалося посиленими фільтраційними заходами з боку спецслужб рф. Першочерговою метою було унеможливити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців", - додав командувач ВМС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль