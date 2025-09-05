Четырех бойцов, которые 3 года скрывались от рашистов, удалось освободить из оккупации. ВИДЕО

С оккупированной территории удалось освободить четырех украинских защитников, которые 3 года скрывались от российских захватчиков.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова получила информацию, что брат-близнец только что обменянного военнослужащего Корпуса Морской пехоты ВМС во время ведения боевых действий на Востоке Украины в 2022 году, получив тяжелое ранение, оказался в больнице и благодаря неравнодушным врачам был скрыт от силовиков РФ.

Впоследствии выяснилось, что с братом-близнецом в больнице находились еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые вынуждены были скрываться там в течение более трех лет.

Неижпапа, Решетилова и командующий НГУ Пивненко создали координационный штаб и привлекли к операции специальные подразделения ВМС и НГУ для проведения спасательных мероприятий военнослужащих с временно оккупированной территории.

"В число эвакуированных вошли морской пехотинец, трое бойцов НГУ и медицинский работник больницы, который помогал в укрывательстве военнослужащих. Операцию спланировали и разделили на несколько этапов, с учетом нелегального положения всех лиц, высокой активностью ведения боевых действий, что осложнялось усиленными фильтрационными мероприятиями со стороны спецслужб РФ. Первоочередной целью было исключить угрозу жизни и здоровью военнослужащих", - добавил командующий ВМС.

