Россияне оставили в Крыму только вспомогательный флот, а боевые корабли вывели, - ВМС

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики держат так называемый вспомогательный флот, тогда как боевые корабли с полуострова вывели.

Об этом сообщил спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на полуострове остаются суда обеспечения и небольшие катера, которые выполняют задачи охраны пунктов базирования и патрулирования водного района.

Речь идет, в частности, о катерах "Грачонок" и "Раптор" с экипажем до 10 человек. Они не имеют полноценного вооружения, но россияне используют их для противодиверсионной обороны. Часть таких катеров оккупанты уже потеряли, в частности во время ротационных мероприятий вдоль побережья.

Плетенчук уточнил, что боевые корабли россияне вывели из Крыма давно. Последней причиной стало дистанционное минирование украинскими дронами одного из патрульных кораблей, который получил два повреждения и после этого в Крым не возвращался.

