Россияне оставили в Крыму только вспомогательный флот, а боевые корабли вывели, - ВМС

Черноморский флот РФ в Азовском море

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики держат так называемый вспомогательный флот, тогда как боевые корабли с полуострова вывели.

Об этом сообщил спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на полуострове остаются суда обеспечения и небольшие катера, которые выполняют задачи охраны пунктов базирования и патрулирования водного района.

Речь идет, в частности, о катерах "Грачонок" и "Раптор" с экипажем до 10 человек. Они не имеют полноценного вооружения, но россияне используют их для противодиверсионной обороны. Часть таких катеров оккупанты уже потеряли, в частности во время ротационных мероприятий вдоль побережья.

Плетенчук уточнил, что боевые корабли россияне вывели из Крыма давно. Последней причиной стало дистанционное минирование украинскими дронами одного из патрульных кораблей, который получил два повреждения и после этого в Крым не возвращался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флот РФ, оставшийся в оккупированном Крыму, в основном небоеспособен или на ремонте, - Плетенчук

ВМС (1518) Крым (26464)
Треба знищувати все..
даже надувні матраси
показать весь комментарий
11.09.2025 11:07 Ответить
А де ж тепер чЄсть і гордАсть руZкіх мАрІкоФ?
показать весь комментарий
11.09.2025 11:29 Ответить
Лігєндааарний сєвастооопаль!
Ніпрєстууупний для врагооов!
сєвастооопаль-сєвастооопаль -
гордасть рсууукціхх марякооов!

Засцянці. Двічі атакували і двічі брали за істоію. Кримська війна і Друга Світова. Ніпрєступний...
показать весь комментарий
11.09.2025 12:41 Ответить
 
 