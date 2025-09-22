РУС
Впервые в истории: поражены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8 в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, это первое поражение Бе-12 в истории.

Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для выявления и ведения борьбы с подводными лодками.

"Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8", - добавили в ГУР.

Накануне сообщалось, что были поражены три вражеских вертолета Ми-8 и РЛС 55Ж6У "небо-У" в оккупированном Крыму.

Крым (26472) самолет (3687) уничтожение (7961) вертолёт (1120) ГУР (601)
+8
Дякую !
22.09.2025 08:43 Ответить
22.09.2025 08:43 Ответить
+7
22.09.2025 08:55 Ответить
22.09.2025 08:55 Ответить
+6
Бекнули! і шоб два рази не вставати - вертоліт
22.09.2025 08:44 Ответить
22.09.2025 08:44 Ответить
Дякую !
22.09.2025 08:43 Ответить
22.09.2025 08:43 Ответить
Бекнули! і шоб два рази не вставати - вертоліт
22.09.2025 08:44 Ответить
22.09.2025 08:44 Ответить
Респект хлопцям,видно ппо нормально так прорідженне в Криму якщо такі цілі через день виносять.
22.09.2025 08:45 Ответить
22.09.2025 08:45 Ответить
22.09.2025 08:45 Ответить
22.09.2025 08:45 Ответить
Браво !
22.09.2025 08:48 Ответить
22.09.2025 08:48 Ответить
22.09.2025 08:55 Ответить
22.09.2025 08:55 Ответить
Добра ранкова новина . Слава нашим захисникам !
22.09.2025 08:56 Ответить
22.09.2025 08:56 Ответить
В українському Криму можуть бути тільки українські гелікоптери. Кацапи, гоу на болота! Поки є чим і на чому повернутися
22.09.2025 08:56 Ответить
22.09.2025 08:56 Ответить
якщо в нас немає підводних човнів, то хтось повинен дуже сильно подякувати )...
22.09.2025 08:58 Ответить
22.09.2025 08:58 Ответить
Був один - але йому ніяк не могли акумулятори примостирити
22.09.2025 09:03 Ответить
22.09.2025 09:03 Ответить
Скільки грошей пішло за 20 років?
22.09.2025 09:23 Ответить
22.09.2025 09:23 Ответить
Впервые в истории) .Два "неуловимых Гарри", потому что их никто не ловил. ( Интересно они хоть летали? Или это те, которые еще в Украине списали)
22.09.2025 09:02 Ответить
22.09.2025 09:02 Ответить
Не псуйте людям свято. Вони навіть не розуміють абсурдності цих диверсій проти якоїсь рухляді, яка навіть гіпотетично не буде брати участі в цій війні. Перемога, значить перемога.
22.09.2025 09:06 Ответить
22.09.2025 09:06 Ответить
ага подумаеш всего лишь вертолет и два рабочих разведсамолета этоже сущий пустяк.
22.09.2025 09:16 Ответить
22.09.2025 09:16 Ответить
Можливо ці літаки могли заважати роботі наших підводних дронів. І добре, що такі "вумники" як ти, до цього ще не додумалися. Хоча більш схоже на твоє пропагандистське відпрацювання на ворога. Колись і флагман Москва теж "майже не постраждав". Але щось ми про нього більше не чуємо
22.09.2025 09:31 Ответить
22.09.2025 09:31 Ответить
Кацик як тебе коробить ти обережно від немочі і злоби не вбий себе
22.09.2025 09:11 Ответить
22.09.2025 09:11 Ответить
Всегда удивляло, тут действительно половина таких "интеллектуалов" или глупости за деньги пишите?
22.09.2025 09:13 Ответить
22.09.2025 09:13 Ответить
Denys Den , ruski , ninravica , ****** ***** !
22.09.2025 09:25 Ответить
22.09.2025 09:25 Ответить
ГУР впритул зайнявся Кримом. А Мадяр НПЗ рашки
22.09.2025 09:02 Ответить
22.09.2025 09:02 Ответить
"...оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами" - невдовзі читатимемо про підводні дрони Toloka?
22.09.2025 09:03 Ответить
22.09.2025 09:03 Ответить
Нещодавно бачили як перевозили на вантажівці із причепом багато Магур. Вірніше їх пластикову основу. Мабуть це "ж-ж-жж" неспроста
22.09.2025 09:34 Ответить
22.09.2025 09:34 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть кацапні!
22.09.2025 09:06 Ответить
22.09.2025 09:06 Ответить
4 гвинтокрили та 2 амфібії за 2 дні? Бравісимо!!!
22.09.2025 09:34 Ответить
22.09.2025 09:34 Ответить
 
 