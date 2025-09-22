Впервые в истории: поражены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8 в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО
21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, это первое поражение Бе-12 в истории.
Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для выявления и ведения борьбы с подводными лодками.
"Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8", - добавили в ГУР.
Накануне сообщалось, что были поражены три вражеских вертолета Ми-8 и РЛС 55Ж6У "небо-У" в оккупированном Крыму.
