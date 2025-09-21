С начала суток на фронте произошло 123 боестолкновения, - Генштаб

С начала суток произошло 123 боевых столкновения. Противник нанес 46 авиационных ударов, сбросив 85 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 2480 дронов-камикадзе и совершил 3636 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак захватчиков. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 143 обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали десять атак врага вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодези, Торское и Новоселовка. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник пытается наступать в районе Серебрянки, сейчас идет бой.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Ступочек и Новомаркового.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Плещеевки, Русина Яра, Полтавки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 34 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 167 оккупантов, из которых 98 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата и автомобиль оккупантов. Также украинские воины поразили четыре артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники, три пункта управления БпЛА и девять укрытий для личного состава.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 13 атак в районах населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Ольговского.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении боевых столкновений в настоящее время не зафиксировано.

Сегодня следует отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага.