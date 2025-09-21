На фронте за сутки 151 боестолкновение. Более 50 атак отражено на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 20 сентября 2025 года, на фронте произошло 151 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив 37 ракет, 71 авиационный удар, сбросив при этом 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4785 обстрелов, из них 86 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6322 дроны-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами и четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили танк, одну боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, 553 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 29 ракет, 77 единиц автомобильной и единицу специальной техники российских оккупантов.

Также читайте: Наши защитники провели успешные поисково-ударные действия и продвинулись до 3 км на Новопавловском направлении, есть успехи на Торецком направлении, - Генштаб

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив пятнадцать управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Мирного.

Также читайте: Уничтожено 8 вражеских мотоциклов со штурмовиками, готовившими наступление на Серебрянку, - ОСГВ "Дніпро"

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголовое и в сторону населенного пункта Новоселовка.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск в сторону Дроновки и вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Иванополье, Щербиновки, Плещиевки, Степановки, Русина Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону населенного пункта Бересток.

"На Покровском направлении произошло 52 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новое Шахово, Лысовка, Зверево, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Покровск, Казацкое и Новопавловка", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг 47 раз атаковал на Покровском направлении, обезврежено 195 оккупантов, - Генштаб

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 22 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Филия, Андреевка-Клевцово, Январское, Малиевка, Камышеваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Полтавка и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.