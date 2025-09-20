Уничтожено 8 вражеских мотоциклов со штурмовиками, готовившими наступление на Серебрянку, - ОСГВ "Дніпро"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 19 сентября, враг безуспешно атаковал в районе Синельниково, а на Великобурлукском - возле Отрадного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Дніпро".

Как отмечается, на Купянском направлении противник провел безуспешные наступательные действия в районе Петро-Ивановки и Песчаного.

По данным ОСГВ "Дніпро", на Лиманском направлении украинские воины отбили штурмовые действия захватчиков у Новомихайловки, Среднего, Шандриголово, Ставков, Дробышево, Дерилово, Заречного, в Торском и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Сиверском направлении штурмовые действия противника сосредоточились в районе Выемки. Во время подготовки к наступательным действиям на Серебрянку, Силы обороны заблаговременно обнаружили и уничтожили восемь мотоциклов вместе с вражескими штурмовиками.

На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Ступочек, Плещиевки, Степановки и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Русин Яр, Новопавловка, Полтавка и Заповедное. Без продвижения для российской армии.

"На Покровском направлении оккупационные войска вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Красный Лиман, Лисовка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Даченское и Новоукраинка. С целью выхода на административную границу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Новопавловки, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, поставленной цели не достиг", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Филии, Новоивановки, Андреевки-Клевцового, Поддубного, Воскресенки, Вороного, Березового, Новониколаевки, Ольговского и Сичневого. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике пытается развивать наступление.