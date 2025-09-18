Враг вдвое увеличил количество штурмов на Доброполье, - ОСГВ "Днепр"
Враг активизировал наступление на позиции украинских войск возле Русина Яра, Софиевки, Шахового и других населенных пунктов, но украинские войска успешно сдержали все атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".
На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг безуспешно атаковал в центральной и западной частях Волчанска и в районе Синельниково.
На Великобурлукском направлении россияне активизировали наступательные действия в районе Григорьевки.
На Купянском направлении противник штурмовал оборонительные позиции наших защитников в районах Купянска и Кондрашовки.
На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков у Новомихайловки, Грековки, Шандриголово, Ставков, Дробышево, Среднего и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.
На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Выемки и Федоровки.
На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Бондарного, Ступочек, Предтечино, Плещеевки и в Часовом Яре. Во время атакующих действий на Щербиновку и Катериновку противник применил семь мотоциклов. Ответным огнем мототехника вместе со штурмовиками была уничтожена.
На Добропольском направлении интенсивность штурмовых действий противника возросла вдвое. Враг совершил наступление на позиции наших войск у населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Федоровка, Сухецкое, Полтавка, Золотой Колодезь и Новопавловка. Потерь позиций нашими воинами не допущено.
На Покровском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Покровск, Зверево, Родинское, Новоэкономичное и Котлино. Противник с целью выхода на административную границу Донецкой области атаковал в районе Орехового, Сергеевки, Дачного, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, поставленной цели не достиг.
На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали атакующие усилия в районе Филиала, Александрограда, Камышевахи, Березового, Новониколаевки, Полтавки и Новоивановки. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.
На Гуляйпольском направлении противник безуспешно атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.
