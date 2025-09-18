Враг продолжает атаковать на востоке. Больше всего боестолкновелений за сутки на Лиманском, Новопавловском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники отбили многочисленные штурмовые действия противника на Лиманском, Покровском и других направлениях. За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой и 95 авиационных ударов, сбросив 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6097 дронов-камикадзе и осуществили 4766 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 174 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Железнодорожное, Рождественка, Каменское, Григорьевка, Веселянка Запорожской области; Антоновка, Ингулец Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, а также совершил 203 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григорьевки и Обуховки.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Загрызово, Богуславка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодези.

На Северском направлении в районах Григорьевки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя противник 14 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений - захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в сторону Никифоровки.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русина Яра, Полтавки и в сторону Миколайполя.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодезь, Новоэкономическое, Шахово, Лысовка, Муравка, Зверево, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлениях Покровска, Новопавловки и Нового Донбасса.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении враг совершил один бесполезный штурм позиций наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 930 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 33 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 390 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.

