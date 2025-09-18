РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
150 0

Враг продолжает атаковать на востоке. Больше всего боестолкновелений за сутки на Лиманском, Новопавловском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

сводка Генштаба

Украинские защитники отбили многочисленные штурмовые действия противника на Лиманском, Покровском и других направлениях. За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой и 95 авиационных ударов, сбросив 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6097 дронов-камикадзе и осуществили 4766 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 174 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Железнодорожное, Рождественка, Каменское, Григорьевка, Веселянка Запорожской области; Антоновка, Ингулец Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, а также совершил 203 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григорьевки и Обуховки.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Загрызово, Богуславка и в направлении Купянска.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодези.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Северском направлении в районах Григорьевки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя противник 14 раз атаковал позиции наших войск.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений - захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в сторону Никифоровки.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русина Яра, Полтавки и в сторону Миколайполя.

Ситуация на Торецком направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодезь, Новоэкономическое, Шахово, Лысовка, Муравка, Зверево, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлениях Покровска, Новопавловки и Нового Донбасса.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Гуляйпольском направлении враг совершил один бесполезный штурм позиций наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Боевые действия на утро 18 сентября

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 930 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 33 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 390 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне создают "зону поражения" вокруг Покровска, - Sky News

