Россияне создают "зону поражения" вокруг Покровска, - Sky News

Украинские войска уже более года ведут ожесточенную борьбу за удержание ключевого логистического узла - города Покровск. В то же время российские оккупанты меняют свою тактику, пытаясь окружить Силы обороны Украины.

Оккупанты контролируют все маршруты снабжения и "создали зону поражения" с помощью беспилотников, что затрудняет для Украины пополнение запасов своих войск там.

Такты войск РФ

Эксперт Королевского колледжа Лондона доктор Марина Мирон объяснила, что РФ избегает прямого штурма города, потому что для этого понадобились бы огромные человеческие ресурсы.

Россия рассматривает Покровск как "ворота в Донецк".

"Его захват серьезно повредит украинским линиям снабжения и поставит под угрозу такие важные города, как Краматорск и Славянск", - пишет издание.

Эксперты описывают изменение тактики РФ, поскольку захватчики, вероятно, предпочитают более медленные операции по окружению, а не волны штурма с высокими потерями, которыми были захвачены такие города, как Бахмут.

Ситуация на Харьковщине

Как и другие цели вдоль украинской линии фронта, Купянск является ключевым транспортно-логистическим узлом, где сходятся несколько основных железнодорожных линий.

Мирон предполагает, что продвижение к Купянску, вероятно, является частью усилий Москвы вернуть некоторые из этих потерянных территорий, или, возможно, попыткой захватить землю, которую она затем может использовать как козырь в любых будущих переговорах.

