Россияне создают "зону поражения" вокруг Покровска, - Sky News

Ситуация вокруг Покровска сложная. РФ создает зону поражения

Украинские войска уже более года ведут ожесточенную борьбу за удержание ключевого логистического узла - города Покровск. В то же время российские оккупанты меняют свою тактику, пытаясь окружить Силы обороны Украины.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты контролируют все маршруты снабжения и "создали зону поражения" с помощью беспилотников, что затрудняет для Украины пополнение запасов своих войск там.

Читайте также: Враг, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтрироваться в Ямполь, - Генштаб

Такты войск РФ

Эксперт Королевского колледжа Лондона доктор Марина Мирон объяснила, что РФ избегает прямого штурма города, потому что для этого понадобились бы огромные человеческие ресурсы.

Россия рассматривает Покровск как "ворота в Донецк".

"Его захват серьезно повредит украинским линиям снабжения и поставит под угрозу такие важные города, как Краматорск и Славянск", - пишет издание.

Эксперты описывают изменение тактики РФ, поскольку захватчики, вероятно, предпочитают более медленные операции по окружению, а не волны штурма с высокими потерями, которыми были захвачены такие города, как Бахмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атакует КАБами перед тем, как бросать в бой пехоту, - ГПСУ

Ситуация на Харьковщине

Как и другие цели вдоль украинской линии фронта, Купянск является ключевым транспортно-логистическим узлом, где сходятся несколько основных железнодорожных линий.

Мирон предполагает, что продвижение к Купянску, вероятно, является частью усилий Москвы вернуть некоторые из этих потерянных территорий, или, возможно, попыткой захватить землю, которую она затем может использовать как козырь в любых будущих переговорах.

Читайте: Покровск разрушен на 70%: в городе остаются 1200 человек, нет ни одного магазина

Донецкая область (10792) боевые действия (4869) Покровск (782) Покровский район (994)
Як несподівано. Кцпи ж тупі, тільки в м'ясні штурми можуть. А перекрити (фізично) останню дорогу Покровськ-Павлоград вони не додумаються. Так же думають наші генерали?
показать весь комментарий
18.09.2025 08:44 Ответить
Наші генерали вже омріяні трамповим миром,тому мотивації щось дійсно робити мало,у всякому разі не у всіх(((
показать весь комментарий
18.09.2025 08:57 Ответить
І головне - ніякої відповідальності. Ані за бездіяльність, ані за дурковату діяльність. Якщо солдат залишить нікому не потрібну посадку, тому що не залишилось боєкомплекту, іжі, води - його ж затягають до напів-смерті. А "погонам" все можна.
показать весь комментарий
18.09.2025 09:06 Ответить
 
 