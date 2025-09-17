РУС
Враг атакует КАБами перед тем, как бросать в бой пехоту, - ГПСУ

Российские войска сбрасывают управляемые авиабомбы, пытаясь уничтожить украинские укрепления перед тем, как бросать в бой пехоту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Так, отмечается, что наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском, Краматорском и Северском направлениях.

"Ежедневные штурмы позиций подразделений ГПСУ предшествуют массированным обстрелам, в том числе из авиации - враг сбрасывает управляемые авиабомбы, пытаясь уничтожить наши укрепления перед тем, как бросать в бой пехоту", - отметил спикер.

По его словам, Госпогранслужба активно развивает свои возможности, в частности в применении ударных беспилотных авиационных комплексов. Благодаря этому российские штурмовые группы несут потери еще на подступах к украинским позициям.

"Мы наращиваем вооружение, особенно в части разведывательно-ударных дронов. Благодаря этому наносим значительные потери врагу еще до того, как он приближается к нашим пехотинцам на переднем крае. Наша задача - сохранить жизнь наших военных и уничтожить угрозу еще на подступах", - рассказал спикер.

Он отметил, что такая тактика позволяет минимизировать потери украинских защитников и существенно сдерживать наступательные действия противника.

а ми й досі не можемо збити літакі які кидають бомби. Потужно!
17.09.2025 16:11 Ответить
А це що новина? Перед наступом навіть в статутах срср передбачалася вогнева (авіаційна в тому числі) підготовка...... Чи ДПСУ не знає Законів війни???
17.09.2025 16:12 Ответить
Далекобійна зброя завжди для цього (для підготовки наступу) застосовувалася, всю історію воєн.
Просто речник повинен нам про щось розповідати, ось і видав на-гора чергове "откровення"
17.09.2025 16:34 Ответить
 
 