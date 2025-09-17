Враг атакует КАБами перед тем, как бросать в бой пехоту, - ГПСУ
Российские войска сбрасывают управляемые авиабомбы, пытаясь уничтожить украинские укрепления перед тем, как бросать в бой пехоту.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Так, отмечается, что наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском, Краматорском и Северском направлениях.
"Ежедневные штурмы позиций подразделений ГПСУ предшествуют массированным обстрелам, в том числе из авиации - враг сбрасывает управляемые авиабомбы, пытаясь уничтожить наши укрепления перед тем, как бросать в бой пехоту", - отметил спикер.
По его словам, Госпогранслужба активно развивает свои возможности, в частности в применении ударных беспилотных авиационных комплексов. Благодаря этому российские штурмовые группы несут потери еще на подступах к украинским позициям.
"Мы наращиваем вооружение, особенно в части разведывательно-ударных дронов. Благодаря этому наносим значительные потери врагу еще до того, как он приближается к нашим пехотинцам на переднем крае. Наша задача - сохранить жизнь наших военных и уничтожить угрозу еще на подступах", - рассказал спикер.
Он отметил, что такая тактика позволяет минимизировать потери украинских защитников и существенно сдерживать наступательные действия противника.
Просто речник повинен нам про щось розповідати, ось і видав на-гора чергове "откровення"