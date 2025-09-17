Ворог атакує КАБами перед тим, як кидати в бій піхоту, - ДПСУ

Російські війська скидають керовані авіабомби, намагаючись знищити українські укріплення перед тим, як кидати в бій піхоту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Так, зазначається, що найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках.

"Щоденні штурми позицій підрозділів ДПСУ передують масованим обстрілам, у тому числі з авіації - ворог скидає керовані авіабомби, намагаючись знищити наші укріплення перед тим, як кидати в бій піхоту", - зазначив речник.

За його словами, що Держприкордонслужба активно розвиває свої можливості, зокрема у застосуванні ударних безпілотних авіаційних комплексів. Завдяки цьому російські штурмові групи зазнають втрат ще на підступах до українських позицій.

Також читайте: Росія щодня інтенсивно обстрілює прикордоння Сумщини та Харківщини, - ДПСУ

"Ми нарощуємо озброєння, особливо в частині розвідувально-ударних дронів. Завдяки цьому завдаємо значних втрат ворогу ще до того, як він наближається до наших піхотинців на передньому краї. Наша задача - зберегти життя наших військових і знищити загрозу ще на підступах", - розповів речник.

Він зауважив, що така тактика дозволяє мінімізувати втрати українських захисників та суттєво стримувати наступальні дії противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демченко про навчання "Запад-2025": Військові РФ починають залишати білоруські полігони