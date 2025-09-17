Росія щодня інтенсивно обстрілює прикордоння Сумщини та Харківщини, - ДПСУ
Російська армія щодня атакує прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, використовуючи артилерію, авіацію та різні типи безпілотників.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко на брифінгу в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, найбільша інтенсивність обстрілів спостерігається на Сумщині та Харківщині. Ворог застосовує FPV-дрони, дрони на оптоволокні, дрони-камікадзе та скиди з безпілотників. На Чернігівщині обстріли менш масштабні, але також відбуваються щодня.
Попри спроби прориву піхотних груп противника, ситуація під контролем. Підрозділи ЗСУ та ДПСУ утримують лінію оборони, ворог зазнає щоденних втрат у живій силі. Частина російських сил перекидається на інші ділянки фронту.
Особливо активні спроби прориву фіксуються у районах Вовчанська та Строївки Харківської області, проте ворог не використовує бронетехніку, обмежуючись піхотними атаками. На Сумщині, зокрема в межах Хотінської та Юнаківської громад, активність противника зберігається, але оборона тримається надійно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль