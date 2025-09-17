Россия ежедневно интенсивно обстреливает приграничные районы Сумщины и Харьковщины, - ГПСУ

Российская армия ежедневно атакует приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, используя артиллерию, авиацию и различные типы беспилотников.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко на брифинге в "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наибольшая интенсивность обстрелов наблюдается на Сумщине и Харьковщине. Враг применяет FPV-дроны, дроны на оптоволокне, дроны-камикадзе и сбросы с беспилотников. На Черниговщине обстрелы менее масштабные, но также происходят ежедневно.

Несмотря на попытки прорыва пехотных групп противника, ситуация под контролем. Подразделения ВСУ и ГПСУ удерживают линию обороны, враг несет ежедневные потери в живой силе. Часть российских сил перебрасывается на другие участки фронта.

Особенно активные попытки прорыва фиксируются в районах Волчанска и Строевки Харьковской области, но враг не использует бронетехнику, ограничиваясь пехотными атаками. На Сумщине, в частности - в пределах Хотинской и Юнаковской громад, активность противника сохраняется, но оборона держится надежно.

