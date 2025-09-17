РУС
Россия ежедневно интенсивно обстреливает приграничные районы Сумщины и Харьковщины, - ГПСУ

В ГПСУ прокомментировали новые военные учения в Беларуси

Российская армия ежедневно атакует приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, используя артиллерию, авиацию и различные типы беспилотников.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко на брифинге в "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наибольшая интенсивность обстрелов наблюдается на Сумщине и Харьковщине. Враг применяет FPV-дроны, дроны на оптоволокне, дроны-камикадзе и сбросы с беспилотников. На Черниговщине обстрелы менее масштабные, но также происходят ежедневно.

Несмотря на попытки прорыва пехотных групп противника, ситуация под контролем. Подразделения ВСУ и ГПСУ удерживают линию обороны, враг несет ежедневные потери в живой силе. Часть российских сил перебрасывается на другие участки фронта.

Особенно активные попытки прорыва фиксируются в районах Волчанска и Строевки Харьковской области, но враг не использует бронетехнику, ограничиваясь пехотными атаками. На Сумщине, в частности - в пределах Хотинской и Юнаковской громад, активность противника сохраняется, но оборона держится надежно.

Госпогранслужба (6842) обстрел (29565) Сумская область (3672) Черниговская область (1262)
Чому ми щоденно не обстрілюємо прикордоння россійських нацистів? Так тупо на безнадійно ще ніхто в світі не воював. Ворога треба знищувати, а не годувати борщем в полоні.
17.09.2025 15:10 Ответить
 
 