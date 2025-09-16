Враг массированно атакует дронами Сумы: уже зафиксировано не менее пяти попаданий

Утром 16 сентября 2025 года враг нанес массированный удар по окрестностям Сумской громады с использованием ударных БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, зафиксировано не менее пяти попаданий в Заречном районе Сум.

"Предварительно - без пострадавших. Атака продолжается. Находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигналов тревоги", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что РФ атаковала три громады Сумщины. 5 человек ранены.