Ворог масовано атакує дронами Суми: вже зафіксовано щонайменше п’ять влучань
Зранку 16 вересня 2025 року ворог завдав масованого удару по околиці Сумської громади із використанням ударних БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, зафіксовано щонайменше пʼять влучань у Зарічному районі Сум.
"Попередньо - без постраждалих. Атака триває. Перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигналів тривоги", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що РФ атакувала три громади Сумщини. 5 осіб поранені.
