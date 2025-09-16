УКР
Ворог масовано атакує дронами Суми: вже зафіксовано щонайменше п’ять влучань

Зранку 16 вересня 2025 року ворог завдав масованого удару по околиці Сумської громади із використанням ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, зафіксовано щонайменше пʼять влучань у Зарічному районі Сум.

Вночі ворог атакував Суми безпілотниками: без електроенергії частина міста

"Попередньо - без постраждалих. Атака триває. Перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигналів тривоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала три громади Сумщини. 5 осіб поранені.

Шкода, що зеленський, зараз дуже зайнятий зальотом БПЛА у Польщу...
16.09.2025 11:17 Відповісти
тільки за станні 20хв. мінімум 5........це крім збиття
16.09.2025 11:20 Відповісти
А де дрони перехоплювачі?
16.09.2025 12:53 Відповісти
 
 