Вночі ворог атакував Суми безпілотниками: без електроенергії частина міста
У ніч проти 16 вересня Сумську громаду вкотре атакували ворожі безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Один удар прийшовся по складській будівлі. Відбулося загорання.
Внаслідок іншого влучання частина абонентів у Зарічному районі міста – без електропостачання. Також знеструмлено один із водозаборів міста.
Без постраждалих. Усі відповідні служби задіяні для ліквідації наслідків та якнайшвидшого відновлення світла.
Правила форума Рада форумчан
Alex K #531926
16.09.2025 06:52
Александр Иванов #590191
16.09.2025 07:28
Стицько #601129
16.09.2025 08:02
