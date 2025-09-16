УКР
Атака БпЛА на Суми
Вночі ворог атакував Суми безпілотниками: без електроенергії частина міста

Російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі

У ніч проти 16 вересня Сумську громаду вкотре атакували ворожі безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Один удар прийшовся по складській будівлі. Відбулося загорання. 

Внаслідок іншого влучання частина абонентів у Зарічному районі міста – без електропостачання. Також знеструмлено один із водозаборів міста.

Без постраждалих. Усі відповідні служби задіяні для ліквідації наслідків та якнайшвидшого відновлення світла.

РФ атакувала три громади Сумщини: 5 осіб поранені

безпілотник обстріл Сумська область Суми Сумський район
Коментувати
Сортувати:
А в курску світло є і не зникає,може Зеленський про це не знає???
16.09.2025 06:52 Відповісти
Он все об этом знает, просто хозфяева Ермака и Зеленского в Кремле попросили не бить по электроэнергии Кацапстана и те послушно это выполняют!
16.09.2025 07:28 Відповісти
Справжні господарі єрмака і зеленського ті, за чиїм наказом вони звільняють продані їм українські землі від аборигенів. Вони ж і забороняють бити по рашці, не хочуть з нею воювати. Пора б вже і прозріти.
16.09.2025 08:02 Відповісти
 
 