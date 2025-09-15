РФ атакувала три громади Сумщини: 5 осіб поранені

Пʼятеро цивільних постраждали сьогодні на Сумщині внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, у Тростянецькій громаді поранені 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Усі – з неважкими ушкодженнями.

"У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих БпЛА уламками поранено 29-річну жінку, її доставили у лікарню", - йдеться у повідомленні.

У Юнаківській громаді постраждав 69-річний чоловік. Він госпіталізований із множинними травмами.

"Медики надають необхідну допомогу пораненим", - уточнили в ОВА.