РФ атакувала три громади Сумщини: 5 осіб поранені
Пʼятеро цивільних постраждали сьогодні на Сумщині внаслідок ворожих атак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, у Тростянецькій громаді поранені 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Усі – з неважкими ушкодженнями.
"У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих БпЛА уламками поранено 29-річну жінку, її доставили у лікарню", - йдеться у повідомленні.
У Юнаківській громаді постраждав 69-річний чоловік. Він госпіталізований із множинними травмами.
"Медики надають необхідну допомогу пораненим", - уточнили в ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль