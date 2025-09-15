1 757 0
Оператори дронів 13-ї бригади НГУ "Хартія" ліквідували штурмову групу із шести окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів із 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" ліквідували штурмову групу із шести окупантів на Харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Рота "ВІЙ" розвідбату "Хартії" влаштувала росіянам кривавий аквапарк на Харківському напрямку. Група ворожої піхоти невимушено рухалась узбережжям водойми, але була вчасно виявлена та зупинена дронами FPV-камікадзе та скидами з важких бомберів. У намаганні врятуватися, декілька росіян пірнули у воду, але потрапили на сеанс гідромасажу з ефектом миттєвої релаксації. У підсумку усі лишилися мертві та задоволені", - йдеться у коментарі до відео.
