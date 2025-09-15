1 590 0
Операторы дронов 13-й бригады НГУ "Хартия" ликвидировали штурмовую группу из шести оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов из 13-й бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" ликвидировали штурмовую группу из шести оккупантов на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Рота "ВИЙ" разведбата "Хартии" устроила россиянам кровавый аквапарк на Харьковском направлении. Группа вражеской пехоты непринужденно двигалась по побережью водоема, но была вовремя обнаружена и остановлена дронами FPV-камикадзе и сбросами из тяжелых бомберов. В попытке спастись, несколько россиян нырнули в воду, но попали на сеанс гидромассажа с эффектом мгновенной релаксации. В итоге все остались мертвы и довольны", - говорится в комментарии к видео.
