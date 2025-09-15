РФ атаковала три громады Сумщины: 5 человек ранены
Пятеро гражданских пострадали сегодня на Сумщине в результате вражеских атак.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, в Тростянецкой громаде ранены 75-летняя женщина и мужчины 40 и 51 года. Все - с легкими повреждениями.
"В Сумской громаде во время сбивания одного из вражеских БпЛА обломками ранена 29-летняя женщина, ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.
В Юнаковской громаде пострадал 69-летний мужчина. Он госпитализирован с множественными травмами.
"Медики оказывают необходимую помощь раненым", - уточнили в ОВА.
