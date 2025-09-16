Ночью враг атаковал Сумы беспилотниками: без электроэнергии часть города

В ночь на 16 сентября Сумскую громаду в очередной раз атаковали вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Один удар пришелся по складскому зданию. Произошло возгорание.

В результате другого попадания часть абонентов в Заречном районе города - без электроснабжения. Также обесточен один из водозаборов города.

Без пострадавших. Все соответствующие службы задействованы для ликвидации последствий и скорейшего восстановления света.

