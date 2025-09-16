РУС
Новости Атака БПЛА на Сумы
Ночью враг атаковал Сумы беспилотниками: без электроэнергии часть города

Российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши

В ночь на 16 сентября Сумскую громаду в очередной раз атаковали вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Один удар пришелся по складскому зданию. Произошло возгорание.

В результате другого попадания часть абонентов в Заречном районе города - без электроснабжения. Также обесточен один из водозаборов города.

Без пострадавших. Все соответствующие службы задействованы для ликвидации последствий и скорейшего восстановления света.

беспилотник (4262) обстрел (29536) Сумская область (3670) Сумы (1252) Сумский район (400)
А в курску світло є і не зникає,може Зеленський про це не знає???
показать весь комментарий
16.09.2025 06:52 Ответить
Он все об этом знает, просто хозфяева Ермака и Зеленского в Кремле попросили не бить по электроэнергии Кацапстана и те послушно это выполняют!
показать весь комментарий
16.09.2025 07:28 Ответить
 
 