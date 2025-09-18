Росіяни створюють "зону ураження" навколо Покровська, - Sky News

Українські війська вже понад рік ведуть запеклу боротьбу за утримання ключового логістичного вузла - міста Покровськ. Водночас російські окупанти змінюють свою тактику, намагаючись оточити Сили оборони України.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти контролюють усі маршрути постачання та "створили зону ураження" за допомогою безпілотників, що ускладнює для України поповнення запасів своїх військ там.

Тактика військ РФ

Експертка Королівського коледжу Лондона докторка Марина Мирон пояснила, що РФ уникає прямого штурму міста, тому що для цього знадобилися б величезні людські ресурси.

Росія розглядає Покровськ як "ворота до Донецька".

"Його захоплення серйозно зашкодить українським лініям постачання та поставить під загрозу такі важливі міста, як Краматорськ і Слов'янськ", - пише видання.

Експерти описують зміну тактики РФ, оскільки загарбники, ймовірно, віддають перевагу повільнішим операціям з оточення, а не хвилям штурму з високими втратами, якими були захоплені такі міста, як Бахмут.

Ситуація на Харківщині

Як і інші цілі вздовж української лінії фронту, Куп'янськ є ключовим транспортно-логістичним вузлом, де сходяться кілька основних залізничних ліній.

Мирон припускає, що просування до Куп'янська, ймовірно, є частиною зусиль Москви повернути деякі з цих втрачених територій, або, можливо, спробою захопити землю, яку вона потім може використовувати як козир у будь-яких майбутніх переговорах.

