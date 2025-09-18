УКР
Росіяни створюють "зону ураження" навколо Покровська, - Sky News

Ситуація навколо Покровська складна. РФ створює зону ураження

Українські війська вже понад рік ведуть запеклу боротьбу за утримання ключового логістичного вузла - міста Покровськ. Водночас російські окупанти змінюють свою тактику, намагаючись оточити Сили оборони України.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти контролюють усі маршрути постачання та "створили зону ураження" за допомогою безпілотників, що ускладнює для України поповнення запасів своїх військ там.

Читайте також: Ворог, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у Ямпіль, - Генштаб

Тактика військ РФ

Експертка Королівського коледжу Лондона докторка Марина Мирон пояснила, що РФ уникає прямого штурму міста, тому що для цього знадобилися б величезні людські ресурси.

Росія розглядає Покровськ як "ворота до Донецька".

"Його захоплення серйозно зашкодить українським лініям постачання та поставить під загрозу такі важливі міста, як Краматорськ і Слов'янськ", - пише видання.

Експерти описують зміну тактики РФ, оскільки загарбники, ймовірно, віддають перевагу повільнішим операціям з оточення, а не хвилям штурму з високими втратами, якими були захоплені такі міста, як Бахмут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує КАБами перед тим, як кидати в бій піхоту, - ДПСУ

Ситуація на Харківщині

Як і інші цілі вздовж української лінії фронту, Куп'янськ є ключовим транспортно-логістичним вузлом, де сходяться кілька основних залізничних ліній.

Мирон припускає, що просування до Куп'янська, ймовірно, є частиною зусиль Москви повернути деякі з цих втрачених територій, або, можливо, спробою захопити землю, яку вона потім може використовувати як козир у будь-яких майбутніх переговорах.

Читайте: Покровськ зруйновано на 70%: у місті залишаються 1200 людей, немає жодної крамниці

Донецька область (9615) бойові дії (4625) Покровськ (815) Покровський район (1005)
Як несподівано. Кцпи ж тупі, тільки в м'ясні штурми можуть. А перекрити (фізично) останню дорогу Покровськ-Павлоград вони не додумаються. Так же думають наші генерали?
18.09.2025 08:44 Відповісти
Наші генерали вже омріяні трамповим миром,тому мотивації щось дійсно робити мало,у всякому разі не у всіх(((
18.09.2025 08:57 Відповісти
І головне - ніякої відповідальності. Ані за бездіяльність, ані за дурковату діяльність. Якщо солдат залишить нікому не потрібну посадку, тому що не залишилось боєкомплекту, іжі, води - його ж затягають до напів-смерті. А "погонам" все можна.
18.09.2025 09:06 Відповісти
Чергова маячня диванних експертів.
Бахмут намагалися оточити - потім пішли у лобову атаку.
Що ще за "ворота до Донецька"? Донецьк давно під окупацією.
Зона ураження навколо Покровська існує і з Української сторони.
Нарешті де згадка, що покровськ ліліпутін наказв захопити до кінця... весни... потім до кінця літа...?
І що?
Тактика кацапні зрозуміла - лізти як миші по полям але не на укріп райони... і оточення тут нідочого.
18.09.2025 10:46 Відповісти
 
 