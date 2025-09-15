УКР
Новини Бойові дії на сході
Ворог, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у Ямпіль, - Генштаб

Ворог у цивільному одязі намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль

Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Генштабу.

Зазначається, що окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит".

"Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений.
На даний час н.п. Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони. Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили Оборони зачистили Панківку, росіяни окупували Григорівку, - DeepState. КАРТИ

Варто зазначити, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються.

Донецька область (9596) бойові дії (4612) Краматорський район (696) Ямпіль (11) війна в Україні (6164)
Прам'ятаю, колись давно дивився якийсь рузгий фільм про другу світову, як рузьгі зольдати перевдягалися в жіноче вбрання і з дитячими візками щоб обдурити німців, переходили лінію фронту щоб зайти німцям в тил. І це подавалось як хоробрість і рузга смєкалка. Хоча насправді це був міжнародний злочин і підлість.
Кремлівський вилупок одного разу сказав , що попереду
будуть йти жінки і діти , а ми за ними!!
Ось кацапи і виконують заповіт свого плєшивого виродка 😡
Кацапи підступність та підлість вважають військовою хитрістю. У них за це нагороди дають.

Та що там підступність, ***** гвалтівників та розчленителів особисто нагороджувало.

П.С. Правда у нас є ціла партія ЗЄзідєнта, яка складається виключно з покидьків, злодюг та гвалтівників. Ну то таке.
Кремлівський вилупок одного разу сказав , що попереду
будуть йти жінки і діти , а ми за ними!!
Ось кацапи і виконують заповіт свого плєшивого виродка 😡
наши пришли!
із зони бойових дій мають бути евакуйовані всі цивільні !

куди і за які гроші ?
спитайте в ЗЄзєдента чому досі утримується Луганська обладміністрація, міськадміністрація Покровська (із фондом для купівлі квітів на прийоми) і т.д.

.
ХА - та вони получають сексуальне задоволення кожний раз коли вони його порушують. Коли вони його не порушують - в них втрачається сенс існування

- геноцид
- згвалтування
- грабіж

це сенс їх існування
Спалилися тому що були вдягнені у чорні пакети, й запитували де можна придбати білети на концерт йосі кабздявого.
Саме так!
Кацапи підступність та підлість вважають військовою хитрістю. У них за це нагороди дають.

Та що там підступність, ***** гвалтівників та розчленителів особисто нагороджувало.

П.С. Правда у нас є ціла партія ЗЄзідєнта, яка складається виключно з покидьків, злодюг та гвалтівників. Ну то таке.
Так рузгі зольдати не можуть воювати в чесному бою. Вони або сцикливо ховаються затспинами жінок і дітей або оголошують перемир'я щоб вдарити із за спини
Прам'ятаю, колись давно дивився якийсь рузгий фільм про другу світову, як рузьгі зольдати перевдягалися в жіноче вбрання і з дитячими візками щоб обдурити німців, переходили лінію фронту щоб зайти німцям в тил. І це подавалось як хоробрість і рузга смєкалка. Хоча насправді це був міжнародний злочин і підлість.
Можу тобі навіть назву той комедії відкрити: Женя, Женечка і «Катюша».
Я рф осуждаю, но справедливости ради - более 7 миллионов украинцев были в той совковой армии, которую вы сейчас уличаете в международных преступлениях и подлости. История гораздо сложнее, чем вам кажется.
Якщо хтось згвалтував дитину та виклав це в інтернет то у дійстві вже двоє акторів. Він і дитина. Україна за часи підлеглості Москві якраз і була тим другим актором.
Згадайте спіч ***** про захват Криму, де він вихвалявся що російські військові перебували за спинами дружин українських військових. І що, мовляв, українцям було робити. Це в його словах було героїзмом і ,, рускай смєкалкой,, курва мать його.
А що блок- постів із мужніми полісменами навколо, та в самому селищі немає?
Які блокпости. Там на десять кілометрів фронту п'ятеро солдат. А все під контролем дронів, які вибивають все живе. І населений пункт вважається захоплений якщо три ворожі наркомани на самокатах просочаться крізь цю зону смерті і піднімуть кацапський прапор. Хоча один батальйон за підтримки пару танків міг би зачистити від орків пів окупованого дамбасу
Ігаль Левін казав, що в середньому 8 бійців на кілометр.
Там слони можуть непомітно просочуватися, якщо по одному, а не всім стадом.
Російськомовний ворог.
Зеленському з стефанчуками, саме час ввести до Ямполя, отих «потужних менегерів» під орудою єрмака і помічників ригоАНАЛІВ, бо Українці переможуть орків, а з Урядового кварталу, так і не підуть Захищати Україну оті приблуди95!!
