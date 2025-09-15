Ворог, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у Ямпіль, - Генштаб

Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Генштабу.

Зазначається, що окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит".

"Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений.

На даний час н.п. Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони. Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили Оборони зачистили Панківку, росіяни окупували Григорівку, - DeepState. КАРТИ

Варто зазначити, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються.