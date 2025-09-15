Ворог, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у Ямпіль, - Генштаб
Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Генштабу.
Зазначається, що окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит".
"Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений.
На даний час н.п. Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил Оборони. Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі його спроби щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів у населеному пункті були зірвані", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються.
будуть йти жінки і діти , а ми за ними!!
Ось кацапи і виконують заповіт свого плєшивого виродка 😡
куди і за які гроші ?
спитайте в ЗЄзєдента чому досі утримується Луганська обладміністрація, міськадміністрація Покровська (із фондом для купівлі квітів на прийоми) і т.д.
.
- геноцид
- згвалтування
- грабіж
це сенс їх існування
Та що там підступність, ***** гвалтівників та розчленителів особисто нагороджувало.
П.С. Правда у нас є ціла партія ЗЄзідєнта, яка складається виключно з покидьків, злодюг та гвалтівників. Ну то таке.
Там слони можуть непомітно просочуватися, якщо по одному, а не всім стадом.