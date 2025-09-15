1 804 2
Сили Оборони зачистили Панківку, росіяни окупували Григорівку, - DeepState. КАРТИ
Сили оборони зачистили Панківку на Донеччині від ворожих військ.
Про це пише DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Сили Оборони зачистили Паньківку. Ворог окупував Григорівку, а також просунувся поблизу Ямполя, Горіхового, в Новоіванівці та Березовому", - йдеться в повідомленні.
