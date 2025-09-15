УКР
Сили Оборони зачистили Панківку, росіяни окупували Григорівку, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони зачистили Панківку на Донеччині від ворожих військ.

Про це пише DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони зачистили Паньківку. Ворог окупував Григорівку, а також просунувся поблизу Ямполя, Горіхового, в Новоіванівці та Березовому", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіянам вдалося забігти в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання, - DeepState

Бойові дії на Покровському напрямку

Росіяни просунулись на Запоріжжі та Дніпропетровщині

Запорізька область (4050) Донецька область (9596) бойові дії (4612) Дніпропетровська область (4248) Синельниківський район (240) Бахмутський район (622) Краматорський район (696) Покровський район (995) Пологівський район (141) Березове (1) Григорівка (5) Панківка (2) Ямпіль (11) Горіхове (3) Новоіванівка (1) війна в Україні (6164) DeepState (269)
...андона Сирського треба гнати і чим пошвидше. Цей моzкаль працює каzапів.
показати весь коментар
15.09.2025 22:11 Відповісти
А ти веьиаий стратег і воєнначальпик за бугром сидиш та пропонуєш всяку дурню бо дурне розвмного не скаже
показати весь коментар
15.09.2025 22:29 Відповісти
 
 