Росіянам вдалося забігти в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання, - DeepState

Росіяни переодягнувшись в цивільний одяг просочились в Ямпіль.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери наголошують, що чергове порушення норм міжнародного права з боку московитів, які, як видно на кадрах, в цивільному одязі ведуть вогонь з автомата.

"Наразі кацапам вдалося забігти в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання. Ворог ховається в хатах, підвалах, погребах тощо. Особливо варто зазначити, що у роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту, а русня, користуючись цим ховається в самих будинках. Слідкуємо за ситуацією, адже фіксація противника, зокрема, в районі Ямполя була неодноразовою, вони знайшли місце, щоб пробиратися до селища, тож варто очікувати збільшення активності в напрямку населеного пункту, який вони націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії", - йдеться в повідомленні.

