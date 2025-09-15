УКР
Росіянам вдалося забігти в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання, - DeepState

В селищі Ямпіль шастають кацапи, одягнувши цивільний одяг, щоб замаскуватися

Росіяни переодягнувшись в цивільний одяг просочились в Ямпіль.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери наголошують, що чергове порушення норм міжнародного права з боку московитів, які, як видно на кадрах, в цивільному одязі ведуть вогонь з автомата. 

"Наразі кацапам вдалося забігти в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання. Ворог ховається в хатах, підвалах, погребах тощо. Особливо варто зазначити, що у роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту, а русня, користуючись цим ховається в самих будинках. Слідкуємо за ситуацією, адже фіксація противника, зокрема, в районі Ямполя була неодноразовою, вони знайшли місце, щоб пробиратися до селища, тож варто очікувати збільшення активності в напрямку населеного пункту, який вони націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Боєць 3-ї ОШБр розчарований особистим внеском в успішне виконання бойового завдання: "Тільки двох п#дарів застрелив, сука!". ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9596) бойові дії (4605) Краматорський район (696) Ямпіль (11) війна в Україні (6164) DeepState (269)
Топ коментарі
Вот интересно - когда власти нужно - она принимает любой жесткости и жестокости меры - хотя конечно же это ИПСО. Но когда нужно обеспечить возможность работы ЗСУ которые могли бы не волноваться о том что в зоне боев местные - власть не может проявить жесткость. И потом получается что в городах бродят переодетые кацапы и им возможно помогают ждуны - и потом их нужно выбивать подвергая риску наших бойцов - но обеспечить принудительную эвакуацию власть не может.
15.09.2025 19:40 Відповісти
Перевдяглися в цивільне це вже тероризм. Тому німці партизан і вішали одразу. Бо військові повинні мати однострій з відзнаками. Це правило.
15.09.2025 19:29 Відповісти
Офіційно так. По людськи навпаки.
15.09.2025 20:11 Відповісти
партизанка взагалі заборонена, мирне населення не має прав чинити опір окупантам
15.09.2025 19:55 Відповісти
Офіційно так. По людськи навпаки.
15.09.2025 20:11 Відповісти
партизанская война возможна только при полной поддержке местного населения
15.09.2025 20:20 Відповісти
Так. Але ми говоримо про ідентифікацію. Війна. Людина зі зброєю не має знаків приналежності. Тож ідентифікується як терорист.
15.09.2025 20:27 Відповісти
то есть народ не победить
15.09.2025 20:30 Відповісти
Не "терорист", а "комбатант" - учасник бойових дій.
15.09.2025 20:45 Відповісти
Комбатанти, за Женевськими конвенціями, - це особи, які мають право брати участь у воєнних діях між державами, члени регулярних збройних сил сторони конфлікту (за винятком медичного і духовного персоналу), партизани за умови відкритого носіння ними зброї під час бою та при розгортанні в бойові порядки перед боєм і за наявності особи-керівника, відповідальної перед стороною конфлікту за їхні дії. Комбатантами можуть бути особи з цивільного населення неокупованої території, що стихійно взяло в руки зброю при наближенні супротивника і не встигло зорганізуватися в регулярні війська сторони конфлікту (за умови відкритого носіння зброї та поваги до законів і звичаїв війни). Окрім збройних сил, комбатантами також вважаються підрозділи поліції, прикордонної служби або аналогічних частин і підрозділів, що входять до складу збройних сил держави.

Обов'язковою ознакою комбатанта є виразний розрізнювальний знак, який видно здалеку. Такі особи зобов'язані носити ці знаки під час підготовки до військової операції або під час неї. Якщо ж комбатант не носить розрізнювального знака, але бере участь у нападі, то, потрапляючи в полон, втрачає статус комбатанта, на таку особу не поширюється статус військовополоненого, і її можна передати слідству та суду за участь у ворожих діях. (с) Прочитай внєматочно другий абзац.
15.09.2025 20:53 Відповісти
Прочитав "внематочно" ( ) - ну і де там про терористів?
15.09.2025 20:58 Відповісти
По потрібно так- або евакуйовуєшся, або лягаєш на порозі того курника де зараз ховаєшся. Щоб потім не розбиратися це перевдягнений ворог чи ждун до колодязя йде.
15.09.2025 20:14 Відповісти
О....Мишка пво-шник со смены вернулся.Для тех кто не знает-работает болванкой в Петриоте...Тримай нового вірша-по Українськи,ти ж просив-Спецзамовлення
Миша Дюжик-Миша Дюжик
Перднув зранку у калюжик
Відсмоктав свого вужа-в жопу в.їбав їжа
Удався цей день на славу….піду ще чпокну бабцю Тамару збочинець
15.09.2025 20:28 Відповісти
Діма Самодроч намалювався знову. Ти з бану чи просто з запою вилізло?
15.09.2025 20:37 Відповісти
Ти прямо з бабці Тамари пишеш?? То злізь зі старушки,збочинець...у неї здоровья вже не те Вірш сподобався?? Ти ж само просило Українською написати...То тримай
15.09.2025 20:39 Відповісти
Вже винні не тільки ухилянти,а й прості цивільні. Які не очікували що росіяни так раптово опиняться у них. Але командувачі, судячі з усього теж все проспали.
15.09.2025 20:06 Відповісти
укропы кому-то дали гидну видсич. после этой мантры обычно происходит лютая зрада, шо наблюдается ещё с 14-го года. и ни один модераст не в силах изменить эту суровую объективную реальность
15.09.2025 20:18 Відповісти
Після цьої "мантри" кацапчику, всі посадки забиті твоїми 200-ми землячками..Які там і догниють..
15.09.2025 20:36 Відповісти
ага. пэрэмалываемо
15.09.2025 20:42 Відповісти
Як у трьох випадках з трубами: "орки знайшли маршрут, яким можна дістатися Ямполя" - тоді як командуванню ЗСУ релігія не дозволяє першими використати цей маршрут або трубу у зворотньому напряму: заслати диверсантів або наземного робота з вибухівкою. Сидять та чекають, коли орк до нас залізе, замість лізти самим до орків.
15.09.2025 20:19 Відповісти
"що у роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту"

А з Ямполя вже була оголошена обов"язкова евакуація? Коли?
15.09.2025 20:27 Відповісти
Звісно, хто ж міг таке очікувати від орків? По гражданці просто забігли через лінію фронту в село.
Де пограничники, чому не перевірили документи?
15.09.2025 20:30 Відповісти
Прошу запам'ятати - москаль і міжнародне право речі несумістні .
15.09.2025 20:38 Відповісти
 
 