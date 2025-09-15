Росіянам вдалося забігти в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання, - DeepState
Росіяни переодягнувшись в цивільний одяг просочились в Ямпіль.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Осінтери наголошують, що чергове порушення норм міжнародного права з боку московитів, які, як видно на кадрах, в цивільному одязі ведуть вогонь з автомата.
"Наразі кацапам вдалося забігти в Ямпіль, але Сили Оборони одразу почали на них полювання. Ворог ховається в хатах, підвалах, погребах тощо. Особливо варто зазначити, що у роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту, а русня, користуючись цим ховається в самих будинках. Слідкуємо за ситуацією, адже фіксація противника, зокрема, в районі Ямполя була неодноразовою, вони знайшли місце, щоб пробиратися до селища, тож варто очікувати збільшення активності в напрямку населеного пункту, який вони націлені захопити, знаючи його важливість і критичність для всіх позицій, які знаходяться східніше від нього. Наразі в селищі тривають активні бойові дії", - йдеться в повідомленні.
Обов'язковою ознакою комбатанта є виразний розрізнювальний знак, який видно здалеку. Такі особи зобов'язані носити ці знаки під час підготовки до військової операції або під час неї. Якщо ж комбатант не носить розрізнювального знака, але бере участь у нападі, то, потрапляючи в полон, втрачає статус комбатанта, на таку особу не поширюється статус військовополоненого, і її можна передати слідству та суду за участь у ворожих діях. (с) Прочитай внєматочно другий абзац.
А з Ямполя вже була оголошена обов"язкова евакуація? Коли?
Де пограничники, чому не перевірили документи?