Боєць 3-ї ОШБр розчарований особистим внеском в успішне виконання бойового завдання: "Тільки двох п#дарів застрелив, сука!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи штурмовиків 3-ї роти "Karakurt colony", 1-ї роти "Warriors cartel" з 2-го мехбату 3-ї ОШБр.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці зачищають українське село від окупантів. По завершенню бойової операції один із воїнів розчаровано зазначає, що "тільки двох п#дарів застрелив".
"Бійці Третьої штурмової зачищають населений пункт від окупантів, коли отримують завдання - знайти суміжників, серед яких поранені. Противник досі переховується по периметру, і під прикриттям вогню бойова група дістає своїх та допомагає з евакуацією", - зазначається у коментарі до відео.
