2 593 11

Боєць 3-ї ОШБр розчарований особистим внеском в успішне виконання бойового завдання: "Тільки двох п#дарів застрелив, сука!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи штурмовиків 3-ї роти "Karakurt colony", 1-ї роти "Warriors cartel" з 2-го мехбату 3-ї ОШБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці зачищають українське село від окупантів. По завершенню бойової операції один із воїнів розчаровано зазначає, що "тільки двох п#дарів застрелив".

"Бійці Третьої штурмової зачищають населений пункт від окупантів, коли отримують завдання - знайти суміжників, серед яких поранені. Противник досі переховується по периметру, і під прикриттям вогню бойова група дістає своїх та допомагає з евакуацією", - зазначається у коментарі до відео.

Автор: 

штурм (268) бій (204) 3 Окрема штурмова бригада (494)
Третя, ви кращі. А диваннному спецназу це не цікаво.
12.09.2025 16:50 Відповісти
Хлопче..любий... вся Україна співчуває тобі.....Слава Героям!!!!
12.09.2025 17:18 Відповісти
12.09.2025 16:59 Відповісти

І що робити? І хто такі, "Ми"!? Ти також? І раніше гинули, - в катастрофах, стихійних лихах, від хвороб та природньої старості.. Так що тепер, не жити взагалі, чи що!?
12.09.2025 17:30 Відповісти
Так, це жах, ми відступаємо, ганьба і зрада. За 2,5 роки втратили аж 1 % території, поклавши кілька сот тисяч воїнів другої армії світу. Пора йти на поступки, здаватися і "сайтісь пасрєдінє". І нє зліть Ладім Ладімича, адже він іще "нічого как слєдуєт нє начінал"...
12.09.2025 17:47 Відповісти
Цікаво,цікаво..
12.09.2025 17:01 Відповісти
Друже,дякую тобі і за тих 2-х підарів.
12.09.2025 17:35 Відповісти
головне бережіть себе.
12.09.2025 18:12 Відповісти
Шось жодного вбитого рашиста не побачив, побігав, постріляв по бур'яну - кіно якесь сільське. І чому командир віддає накази кацапською - Це сруське ДРГ чи підрозділ ЗСУ?
12.09.2025 18:36 Відповісти
 
 