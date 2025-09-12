РУС
Боец 3-й ОШБр разочарован личным вкладом в успешное выполнение боевой задачи: "Только двух п#даров застрелил, сука!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы штурмовиков 3-й роты "Karakurt colony", 1-й роты "Warriors cartel" из 2-го мехбата 3-й ОШБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы зачищают украинское село от оккупантов. По завершению боевой операции один из воинов разочарованно отмечает, что "только двух п#даров застрелил".

"Бойцы Третьей штурмовой зачищают населенный пункт от оккупантов, когда получают задание - найти смежников, среди которых раненые. Противник до сих пор скрывается по периметру, и под прикрытием огня боевая группа достает своих и помогает с эвакуацией", - отмечается в комментарии к видео.

штурм (556) бой (204) 3-я Отдельная штурмовая бригада (482)
Третя, ви кращі. А диваннному спецназу це не цікаво.
12.09.2025 16:50
Хлопче..любий... вся Україна співчуває тобі.....Слава Героям!!!!
12.09.2025 17:18
12.09.2025 16:59
Третя, ви кращі. А диваннному спецназу це не цікаво.
12.09.2025 16:50
І що робити? І хто такі, "Ми"!? Ти також? І раніше гинули, - в катастрофах, стихійних лихах, від хвороб та природньої старості.. Так що тепер, не жити взагалі, чи що!?
12.09.2025 17:30
Так, це жах, ми відступаємо, ганьба і зрада. За 2,5 роки втратили аж 1 % території, поклавши кілька сот тисяч воїнів другої армії світу. Пора йти на поступки, здаватися і "сайтісь пасрєдінє". І нє зліть Ладім Ладімича, адже він іще "нічого как слєдуєт нє начінал"...
12.09.2025 17:47
12.09.2025 16:59
Цікаво,цікаво..
12.09.2025 17:01
Хлопче..любий... вся Україна співчуває тобі.....Слава Героям!!!!
12.09.2025 17:18
Друже,дякую тобі і за тих 2-х підарів.
12.09.2025 17:35
головне бережіть себе.
12.09.2025 18:12
Шось жодного вбитого рашиста не побачив, побігав, постріляв по бур'яну - кіно якесь сільське. І чому командир віддає накази кацапською - Це сруське ДРГ чи підрозділ ЗСУ?
12.09.2025 18:36
Козаки !
Бережи вас Бог !

12.09.2025 19:19
 
 