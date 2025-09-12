Боец 3-й ОШБр разочарован личным вкладом в успешное выполнение боевой задачи: "Только двух п#даров застрелил, сука!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы штурмовиков 3-й роты "Karakurt colony", 1-й роты "Warriors cartel" из 2-го мехбата 3-й ОШБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы зачищают украинское село от оккупантов. По завершению боевой операции один из воинов разочарованно отмечает, что "только двух п#даров застрелил".

"Бойцы Третьей штурмовой зачищают населенный пункт от оккупантов, когда получают задание - найти смежников, среди которых раненые. Противник до сих пор скрывается по периметру, и под прикрытием огня боевая группа достает своих и помогает с эвакуацией", - отмечается в комментарии к видео.

