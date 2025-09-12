Боец 3-й ОШБр разочарован личным вкладом в успешное выполнение боевой задачи: "Только двух п#даров застрелил, сука!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы штурмовиков 3-й роты "Karakurt colony", 1-й роты "Warriors cartel" из 2-го мехбата 3-й ОШБр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы зачищают украинское село от оккупантов. По завершению боевой операции один из воинов разочарованно отмечает, что "только двух п#даров застрелил".
"Бойцы Третьей штурмовой зачищают населенный пункт от оккупантов, когда получают задание - найти смежников, среди которых раненые. Противник до сих пор скрывается по периметру, и под прикрытием огня боевая группа достает своих и помогает с эвакуацией", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+8 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий12.09.2025 16:50 Ответить Ссылка
+5 ПРОСТО Я #478954
показать весь комментарий12.09.2025 17:18 Ответить Ссылка
+4 Green Bill #603485
показать весь комментарий12.09.2025 16:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бережи вас Бог !
.