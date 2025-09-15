Россиянам удалось забежать в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту, - DeepState
Россияне переодевшись в гражданскую одежду просочились в Ямполь.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Осинтеры отмечают, что очередное нарушение норм международного права со стороны московитов, которые, как видно на кадрах, в гражданской одежде ведут огонь из автомата.
"Сейчас кацапам удалось забежать в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту. Враг прячется в домах, подвалах, погребах и тому подобное. Особенно стоит отметить, что в работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта, а русня, пользуясь этим прячется в самих домах. Следим за ситуацией, ведь фиксация противника, в частности, в районе Ямполя была неоднократной, они нашли место, чтобы пробираться к поселку, поэтому стоит ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия", - говорится в сообщении.
Обов'язковою ознакою комбатанта є виразний розрізнювальний знак, який видно здалеку. Такі особи зобов'язані носити ці знаки під час підготовки до військової операції або під час неї. Якщо ж комбатант не носить розрізнювального знака, але бере участь у нападі, то, потрапляючи в полон, втрачає статус комбатанта, на таку особу не поширюється статус військовополоненого, і її можна передати слідству та суду за участь у ворожих діях. (с) Прочитай внєматочно другий абзац.
А з Ямполя вже була оголошена обов"язкова евакуація? Коли?
Де пограничники, чому не перевірили документи?