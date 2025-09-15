РУС
Новости
Россиянам удалось забежать в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту, - DeepState

В поселке Ямполь шастают кацапы, одетые в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться

Россияне переодевшись в гражданскую одежду просочились в Ямполь.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры отмечают, что очередное нарушение норм международного права со стороны московитов, которые, как видно на кадрах, в гражданской одежде ведут огонь из автомата.

"Сейчас кацапам удалось забежать в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту. Враг прячется в домах, подвалах, погребах и тому подобное. Особенно стоит отметить, что в работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта, а русня, пользуясь этим прячется в самих домах. Следим за ситуацией, ведь фиксация противника, в частности, в районе Ямполя была неоднократной, они нашли место, чтобы пробираться к поселку, поэтому стоит ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Смотрите: Боец 3-й ОШБр разочарован личным вкладом в успешное выполнение боевого задания: "Только двух п#дарей застрелил, сука!". ВИДЕО

Вот интересно - когда власти нужно - она принимает любой жесткости и жестокости меры - хотя конечно же это ИПСО. Но когда нужно обеспечить возможность работы ЗСУ которые могли бы не волноваться о том что в зоне боев местные - власть не может проявить жесткость. И потом получается что в городах бродят переодетые кацапы и им возможно помогают ждуны - и потом их нужно выбивать подвергая риску наших бойцов - но обеспечить принудительную эвакуацию власть не может.
15.09.2025 19:40 Ответить
Перевдяглися в цивільне це вже тероризм. Тому німці партизан і вішали одразу. Бо військові повинні мати однострій з відзнаками. Це правило.
15.09.2025 19:29 Ответить
По потрібно так- або евакуйовуєшся, або лягаєш на порозі того курника де зараз ховаєшся. Щоб потім не розбиратися це перевдягнений ворог чи ждун до колодязя йде.
15.09.2025 20:14 Ответить
партизанка взагалі заборонена, мирне населення не має прав чинити опір окупантам
15.09.2025 19:55 Ответить
Офіційно так. По людськи навпаки.
15.09.2025 20:11 Ответить
Так. Але ми говоримо про ідентифікацію. Війна. Людина зі зброєю не має знаків приналежності. Тож ідентифікується як терорист.
15.09.2025 20:27 Ответить
Не "терорист", а "комбатант" - учасник бойових дій.
15.09.2025 20:45 Ответить
Комбатанти, за Женевськими конвенціями, - це особи, які мають право брати участь у воєнних діях між державами, члени регулярних збройних сил сторони конфлікту (за винятком медичного і духовного персоналу), партизани за умови відкритого носіння ними зброї під час бою та при розгортанні в бойові порядки перед боєм і за наявності особи-керівника, відповідальної перед стороною конфлікту за їхні дії. Комбатантами можуть бути особи з цивільного населення неокупованої території, що стихійно взяло в руки зброю при наближенні супротивника і не встигло зорганізуватися в регулярні війська сторони конфлікту (за умови відкритого носіння зброї та поваги до законів і звичаїв війни). Окрім збройних сил, комбатантами також вважаються підрозділи поліції, прикордонної служби або аналогічних частин і підрозділів, що входять до складу збройних сил держави.

Обов'язковою ознакою комбатанта є виразний розрізнювальний знак, який видно здалеку. Такі особи зобов'язані носити ці знаки під час підготовки до військової операції або під час неї. Якщо ж комбатант не носить розрізнювального знака, але бере участь у нападі, то, потрапляючи в полон, втрачає статус комбатанта, на таку особу не поширюється статус військовополоненого, і її можна передати слідству та суду за участь у ворожих діях. (с) Прочитай внєматочно другий абзац.
15.09.2025 20:53 Ответить
Прочитав "внематочно" ( ) - ну і де там про терористів?
15.09.2025 20:58 Ответить
Там про тУрму для таких, а не лагерь військовополонених. Різницю унюхав?
15.09.2025 21:05 Ответить
По потрібно так- або евакуйовуєшся, або лягаєш на порозі того курника де зараз ховаєшся. Щоб потім не розбиратися це перевдягнений ворог чи ждун до колодязя йде.
15.09.2025 20:14 Ответить
О....Мишка пво-шник со смены вернулся.Для тех кто не знает-работает болванкой в Петриоте...Тримай нового вірша-по Українськи,ти ж просив-Спецзамовлення
Миша Дюжик-Миша Дюжик
Перднув зранку у калюжик
Відсмоктав свого вужа-в жопу в.їбав їжа
Удався цей день на славу….піду ще чпокну бабцю Тамару збочинець
15.09.2025 20:28 Ответить
Діма Самодроч намалювався знову. Ти з бану чи просто з запою вилізло?
15.09.2025 20:37 Ответить
Ти прямо з бабці Тамари пишеш?? То злізь зі старушки,збочинець...у неї здоровья вже не те Вірш сподобався?? Ти ж само просило Українською написати...То тримай
15.09.2025 20:39 Ответить
Вже винні не тільки ухилянти,а й прості цивільні. Які не очікували що росіяни так раптово опиняться у них. Але командувачі, судячі з усього теж все проспали.
15.09.2025 20:06 Ответить
Після цьої "мантри" кацапчику, всі посадки забиті твоїми 200-ми землячками..Які там і догниють..
15.09.2025 20:36 Ответить
Збігай на кладовище в своїй дЯревне подивися на "перемол"..Порадуйся за землячків,кацапчику..
15.09.2025 21:11 Ответить
Як у трьох випадках з трубами: "орки знайшли маршрут, яким можна дістатися Ямполя" - тоді як командуванню ЗСУ релігія не дозволяє першими використати цей маршрут або трубу у зворотньому напряму: заслати диверсантів або наземного робота з вибухівкою. Сидять та чекають, коли орк до нас залізе, замість лізти самим до орків.
15.09.2025 20:19 Ответить
"що у роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з населеного пункту"

А з Ямполя вже була оголошена обов"язкова евакуація? Коли?
15.09.2025 20:27 Ответить
Звісно, хто ж міг таке очікувати від орків? По гражданці просто забігли через лінію фронту в село.
Де пограничники, чому не перевірили документи?
15.09.2025 20:30 Ответить
Прошу запам'ятати - москаль і міжнародне право речі несумістні .
15.09.2025 20:38 Ответить
на Західних рубежах таке не проконає, хоч шапку-невидимку одягни - доблесні погранці виявлять і зупинять
15.09.2025 21:04 Ответить
 
 