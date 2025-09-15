РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4652 посетителя онлайн
Новости Обновление карты DeepState
2 485 4

Силы обороны зачистили Панковку, россияне оккупировали Григоровку, - DeepState

Силы обороны зачистили Панковку на Донетчине от вражеских войск.

Об этом пишет DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны зачистили Панковку. Враг оккупировал Григорьевку, а также продвинулся вблизи Ямполя, Орехового, в Новоивановке и Березовом", - говорится в сообщении.

Читайте: Россиянам удалось забежать в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту, - DeepState

Боевые действия на Покровском направлении

Россияне продвинулись в Запорожской и Днепропетровской областях

Автор: 

Запорожская область (3515) Донецкая область (10774) боевые действия (4858) Днепропетровская область (4457) Синельниковский район (238) Бахмутский район (617) Краматорский район (688) Покровский район (991) Пологовский район (145) Березовое (1) Григоровка (5) Панковка (3) Ямполь (11) Оре́хово (3) Новоивановка (1) война в Украине (6119) DeepState (269)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...андона Сирського треба гнати і чим пошвидше. Цей моzкаль працює каzапів.
показать весь комментарий
15.09.2025 22:11 Ответить
А ти веьиаий стратег і воєнначальпик за бугром сидиш та пропонуєш всяку дурню бо дурне розвмного не скаже
показать весь комментарий
15.09.2025 22:29 Ответить
Так ЗЄ призначить ще більш гнучкого та тупого.
показать весь комментарий
15.09.2025 23:33 Ответить
А за что его гнать? Он зачистил Панковку на Донетчине.
И начал охоту на россиян в Ямполи.
показать весь комментарий
15.09.2025 23:59 Ответить
 
 