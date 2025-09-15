Силы обороны зачистили Панковку, россияне оккупировали Григоровку, - DeepState
Силы обороны зачистили Панковку на Донетчине от вражеских войск.
Об этом пишет DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны зачистили Панковку. Враг оккупировал Григорьевку, а также продвинулся вблизи Ямполя, Орехового, в Новоивановке и Березовом", - говорится в сообщении.
И начал охоту на россиян в Ямполи.